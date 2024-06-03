JAECOO 7 Türkiye'de: Yeni nesil Offroad SUV heyecanı

JAECOO 7, Türkiye'deki offroad SUV segmentine yeni bir soluk getirecek.

Çin'in önde gelen otomotiv markalarından JAECOO, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Chery'nin başarılı motor ve şanzıman teknolojilerini kullanan JAECOO 7, 1.6 litre turbo benzinli motoru ve 7 ileri DCT otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de Temmuz ayında satışa sunulacak bu yeni model, ilerleyen dönemlerde PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) versiyonuyla da tüketicilere sunulacak.

Chery'nin Türkiye'deki başarısının ardından yeni bir marka

Chery, Türkiye pazarına döndüğünden beri rekabetçi fiyatları ve yüksek kalite standartlarıyla büyük ilgi gördü. Şimdi ise offroad SUV segmentinde yeni bir dönemi başlatacak olan JAECOO markasını tanıtıyor. İlk model olan JAECOO 7, güvenlik, konfor ve esnekliği bir arada sunan yenilikçi tasarımıyla geliyor. Model, geleneksel offroad genlerini modern bir estetikle buluşturuyor.

JAECOO 7'nin teknik özellikleri ve donanımları

JAECOO 7, kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi sunmak için bir dizi ileri teknoloji ve donanımla donatılmış. İşte öne çıkan özellikler:

Motor ve Şanzıman: 1.6 litre turbo benzinli motor, 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. Bu motor, 7 ileri DCT otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.

1.6 litre turbo benzinli motor, 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. Bu motor, 7 ileri DCT otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Boyutlar: 4500 mm uzunluk, 1865 mm genişlik, 1680 mm yükseklik ve 2672 mm aks mesafesi ile geniş iç mekan sunuyor. Bagaj hacmi ise 412 litre.

4500 mm uzunluk, 1865 mm genişlik, 1680 mm yükseklik ve 2672 mm aks mesafesi ile geniş iç mekan sunuyor. Bagaj hacmi ise 412 litre. Sürüş Modları: ARDIS akıllı sistemi sayesinde kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi farklı sürüş modu bulunuyor.

ARDIS akıllı sistemi sayesinde kum, kar, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi farklı sürüş modu bulunuyor. Yerden Yükseklik: 200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları ile zorlu arazi koşullarında üstün performans sağlıyor.

200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları ile zorlu arazi koşullarında üstün performans sağlıyor. Güvenlik ve Konfor: 14,8 inç ultra geniş panoramik ekran, yeni W-Hud göz hizası ekranı ve sektörün en güçlü kablosuz hızlı şarj özellikleriyle donatılmış. Ayrıca, 21 adedin üzerinde ADAS fonksiyonu ve 540° panoramik şeffaf şasi teknolojisi ile kullanıcılarına çok yönlü güvenlik sunuyor.

JAECOO 7'nin geleceği ve Türkiye stratejisi

JAECOO, Türkiye pazarına yalnızca JAECOO 7 ile değil, aynı zamanda JAECOO 5 ve JAECOO 8 gibi yeni modellerle de giriş yapmayı planlıyor. Marka, içten yanmalı, hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerle tüm pazar segmentlerine hitap etmeyi hedefliyor. Türk tüketicisinin geri bildirimlerine odaklanarak, satış ve servis ağını genişletmeyi ve yeni otomobil satın alma deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Türk kamu refah fonu ile sürdürülebilir kalkınma

JAECOO, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, biyolojik koruma, çevre koruma ve savunmasız grupların bakımı gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere bir Türk Kamu Refah Fonu kurmayı planlıyor. Bu girişim, sadece otomotiv sektörü ile sınırlı kalmayıp, toplumsal faydayı da göz önünde bulunduran geniş kapsamlı bir strateji içeriyor.

JAECOO'nun küresel hedefleri

Son bir yıl içinde Meksika, Güney Afrika ve Şili gibi önemli pazarlara giriş yapan JAECOO, küresel offroad pazarında hızla yükseliyor. Gelecek üç yıl içinde 60'tan fazla pazara girmeyi hedefleyen marka, 3 binden fazla bayi ile küresel çapta genişlemeyi planlıyor. Avrupa pazarında da büyük bir atılım yaparak, İspanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerde güçlü bir varlık gösterecek.