JAECOO 7 yakında Türkiye'de! Yeni nesil off-road aracı segmentine güçlü bir giriş

JAECOO, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor ve merakla beklenen modeli JAECOO 7'nin tanıtımı için geri sayım başladı. Çinli otomobil üreticisi, bu yeni nesil arazi aracını "Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine" felsefesiyle tasarladı ve Türkiye'de satışa sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

Çinli otomobil üreticisi JAECOO, Türkiye pazarına 1.6 litrelik benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla donatılmış yeni modeli JAECOO 7 ile adım atıyor. Nisan 2023'te tanıtılan JAECOO'nun ilk şehirli off-road aracı olan JAECOO 7, Türkiye'de satışa sunulmak üzere geri sayıma başladı.

JAECOO 7 özellikleri neler?

JAECOO 7, markanın "Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine" felsefesiyle tasarlanmış bir arazi aracı olarak dikkat çekiyor. Şehir içi ve arazi şartlarına uygun bir şekilde geliştirilen araç, üstün teknoloji ve sürüş sistemleriyle donatılarak Türkiye'de heyecanla beklenen bir model haline geldi.

Estetik ve güçlü tasarımıyla segmentinin iddialı modellerinden biri olması beklenen JAECOO 7, küresel bir tasarım ekibinin birikimlerini ve becerilerini harmanlayarak markanın benzersiz tasarım dilini yansıtıyor. Köşeli ve sağlam görünümüyle dikkat çeken araç, yan cephedeki düz çizgileri ve gizli kapı kollarıyla da öne çıkıyor.

Her ayrıntısı titizlikle düşünülen JAECOO 7, karakteristik "tetris görünümlü" farları ve modern dış tasarımıyla göz kamaştırıyor. ARDIS (Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi) adlı JAECOO'nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi, sürücülere üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu sistem, aracın yedi farklı sürüş senaryosunda güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak her türlü sürüş koşulunda üstün performans sergiliyor.

Geleneksel arazi araçlarının üstün performansını modern ve akıllı unsurlarla birleştiren JAECOO 7, Türkiye ve Avrasya pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Gücünü inovasyondan alan JAECOO, Türkiye'deki pazarlama ve satış stratejileriyle birlikte geniş bir ekosistem oluşturarak segmentinde fark yaratmayı amaçlıyor.