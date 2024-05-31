Jeep, yeni tam elektrikli SUV modeli Wagoneer S'i tanıttı

Jeep, lüks elektrikli SUV modeli Wagoneer S'i tanıttı. Oldukça kalıplı bir yapıya sahip olan aracın fiyatı ise duyanları şaşkına çeviriyor.

SUV dünyasının önemli oyuncularından biri olan Jeep, düzenlediği etkinlikte yeni elektrikli SUV modeli Wagoneer S'i tanıttı. Tamamen elektrikli olan bu yeni araç, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.

Wagoneer S'in özellikleri neler?

Şık ve ikonik tasarım

Jeep Wagoneer S, ön ve arka kısımlarında bulunan aydınlatma barları ile modern bir görünüm sunuyor. Jeep'in ikonik ızgara tasarımı bu modelde de korunmuş. Boyutları açısından Grand Cherokee'den biraz daha küçük olan Wagoneer S, lüks SUV segmentinde yer alıyor ve ilk bakışta bunu hissettiriyor.

Göz alıcı iç tasarım

Jeep Wagoneer S'in iç tasarımı, lüks ve teknoloji dolu bir deneyim sunuyor. Araç içerisinde toplamda 45 inç boyutunda dört ekran bulunuyor. Bu ekranlar; tam dijital gösterge ekranı, orta bilgi-eğlence ekranı, yolcu bilgi-eğlence ekranı ve klima kontrol ekranı olarak ön paneli kaplıyor. Ambiyans aydınlatma ve 19 hoparlörlü ses sistemi, iç mekânda dikkat çeken diğer detaylar arasında yer alıyor. Bu özellikler, sürüş deneyimini daha konforlu ve keyifli hale getiriyor.

Güç ve performans

Jeep Wagoneer S, performans açısından oldukça iddialı. 600 hp gücündeki elektrik motoru, araca 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,4 saniyede tamamlama imkanı sağlıyor. 100,5 kWh kapasiteli bataryası ile yaklaşık 500 kilometre menzil sunan Wagoneer S, uzun yolculuklar için de uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Fiyat ve satış bilgileri

Jeep'in açıklamasına göre, Wagoneer S'in başlangıç fiyatı 72 bin dolar olacak. Araç, öncelikli olarak Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak. Diğer bölgeler için henüz bir bilgi paylaşılmadı, ancak dünya genelinde büyük bir ilgi göreceği tahmin ediliyor.