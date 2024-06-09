Kanada GP'de nefes kesen sıralama turları: Pole Pozisyonu George Russell'ın

Kanada GP, bu gece Formula 1 tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bakalım, kaotik sıralama turlarının ardından kimler podyuma çıkacak ve zaferi göğüsleyecek?

Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı olan Kanada GP için geri sayım başladı. Montreal'deki Gilles Villeneuve Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turları, uzun zamandır görülmemiş bir kaos ve çekişmeye sahne oldu. İlginç sonuçlarla tamamlanan turlar, alışılmışın dışında bir grid dizilimi ortaya çıkardı. İlk üç sırayı alan pilotlar, sadece 0,021 saniye içinde sıralandı ve ilk iki pilotun tur zamanları bile aynı oldu.

Sıralama turlarında şok elenmeler

Sıralama turlarının ilk seansında büyük bir sürpriz yaşandı ve Red Bull'un deneyimli pilotu Sergio Perez, üst üste ikinci kez ilk seansta elendi. İkinci seans ise Ferrari için hayal kırıklığı oldu. Charles Leclerc ve Carlos Sainz, lastik ısıtma sorunları nedeniyle bu seansta elenmekten kurtulamadılar. İtalyan ekip, bu bölümde kullanılmış lastiklerle tur atmayı tercih etti ve bu strateji onları gridin arka sıralarına itti.

Pole Pozisyonunda George Russell

Sıralama turlarının son seansında Mercedes pilotu George Russell, 1 dakika 12 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti. Aynı dereceyi kaydeden Red Bull'un son şampiyonu Max Verstappen ise Russell’ın turunu önce tamamlaması nedeniyle ikinci sırada yer aldı. McLaren'in genç yeteneği Lando Norris, neredeyse kusursuz bir tur atarak sadece 0,021 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Grid dizilimi

Sıralama turlarının ardından yarışın başlangıç gridinde şu isimler öne çıkıyor:

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren)

Yarış saati

Kanada GP, Türkiye Saati ile bu akşam 21.00'de start alacak. Bu çekişmeli sıralama turlarının ardından yarışın nasıl geçeceği büyük merak konusu. Pilotlar, kaotik bir sıralama seansının ardından stratejilerini ve lastik yönetimlerini en iyi şekilde planlayarak zafere ulaşmaya çalışacaklar.

George Russell'ın pole pozisyonunu alması, Mercedes için önemli bir avantaj sağladı. Ancak Max Verstappen'in de aynı dereceyi elde etmesi, yarışın her anında sıkı bir rekabetin yaşanacağını gösteriyor. Lando Norris'in performansı ise McLaren'in yükselen form grafiğini teyit eder nitelikte.

Ferrari'nin yaşadığı lastik ısıtma sorunları ve Sergio Perez'in üst üste ikinci kez ilk seansta elenmesi, bu iki takım için stratejik zorluklar yaratacak. Özellikle Ferrari'nin yarış içinde bu sorunları nasıl aşacağı ve Perez'in gridin gerisinden nasıl ilerleyeceği merakla takip edilecek.