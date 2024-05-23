Kia, yeni elektrikli otomobili EV3'ü tanıttı. İşte, özellikleri...

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği etkinlikte yeni elektrikli aracı EV3'ü tanıtarak otomobil dünyasında büyük ilgi uyandırdı. EV9'un küçük kardeşi olarak konumlandırılan bu araç, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sert hatlarıyla dikkat çeken tasarım

Kia'nın yeni nesil tasarım dilini benimseyen EV3, sert ve modern hatlarıyla göz kamaştırıyor. Şerit LED farlar ve arka aydınlatma sistemleriyle donatılan araç, gövdeye gömülü kapı kolları ve çok renkli yapısıyla da estetik açıdan öne çıkıyor. Aracın arka kısmında yer alan şık bar ise tasarımın tamamlayıcı bir unsuru olarak dikkat çekiyor.

Kia EV3'ün iç mekanı, modern ve yenilikçi bir tasarıma sahip. Aracın içinde 12.3 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital gösterge paneli tek bir panele yerleştirilmiş. İsteğe bağlı olarak sunulan baş üstü ekran, sürüş deneyimini daha da zenginleştiriyor. Ayrıca, i-Pedal 3.0 teknolojisi sayesinde araç tek pedallı bir yapı sunuyor. Şeritte kalma asistanı, otoyolda sürüş asistanı ve otomatik acil frenleme gibi ileri seviye sürüş destek sistemleri de EV3'ün sunduğu özellikler arasında yer alıyor.

Tek motorlu bir yapı ile gelen Kia EV3, 204 beygir gücünde performans sunuyor. Aracın gücü, 58 ve 81 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle destekleniyor. Kia, EV3'ün menzili hakkında henüz net bir bilgi paylaşmasa da, yüksek batarya kapasitesi uzun menzil sunacağına dair ipuçları veriyor.

Rekabetçi fiyat ile piyasada

Kia, EV3'ün fiyatına dair henüz kesin bir açıklama yapmamış olsa da, aracın ekim ayında piyasaya sürüleceği ve fiyatının oldukça rekabetçi olacağı belirtiliyor. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre, Kia EV3 %10 ÖTV diliminde yer alacak. Bu durum, aracın fiyatının oldukça makul olmasını sağlayacak. Sonbaharda piyasaya sürülecek olan Kia EV3'ün fiyatı ve performansı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatımız olacak.