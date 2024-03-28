Lamborghini, 20 yıl sonra logosunu değiştirdi! Yeni logo nasıl görünüyor?

Otomobil dünyasının önde gelen markalarından biri olarak uzun yıllardır lüks ve performansı bir araya getiren modelleriyle tanınan Lamborghini, 20 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi. Peki Lamborghini'nin yeni logosu nasıl görünüyor?

Lamborghini, lüks spor otomobil denildiğinde akla gelen öncü markalardan biri olarak biliniyor. Son zamanlarda ise şirket, marka kimliğini güçlendirmek için önemli bir adım attı ve 20 yıl aradan sonra markalaşma yoluna girdi. Bu kapsamda, İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, logosunu baştan tasarladı.

Lamborghini'nin yeni logosu nasıl görünüyor?

Yenilenen Lamborghini logosu, diğer otomobil markalarının yaptığı gibi daha minimalist ve sade bir tasarıma sahip. Markanın simgesi haline gelmiş siyah ve sarı renkler, yeni logoda da öne çıkıyor. Yenilenen logonun, Lamborghini'nin bu yıl piyasaya süreceği yeni modellerinde kullanılacağı duyuruldu. Şirket, bu logoyu internet sitesi ve broşürler gibi çeşitli platformlarda farklı tonlarda kullanacak. Özellikle ikonik boğa tasarımı, internet sitesinde bazı alanlarda bağımsız olarak da yer alacak.

Henüz yeni logonun hangi modelde ilk kez kullanılacağı net olarak belirlenmemiş olsa da, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Huracan'ın halefi olarak bu yeni logo ile geleceği tahmin ediliyor.