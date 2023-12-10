Lamborghini cephesinden bir yetkili: Elektrikli araçların performansı henüz tutarlı değil

Artık her şirketin elektrikli araçlara geçişini gördüğümüz şu dönemde Lamborghini, en performanslı modelleri için biraz daha beklemeyi düşünüyor. Şirket yetkilisi, "Elektrikli araçların performansı henüz tutarlı değil" dedi.

Elektrikli araçların yükselen popülerliği karşısında, otomobil üreticileri elektrikli modellere geçiş stratejilerini şekillendiriyor. Ancak, bazı markaların hala tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda tereddütleri var. Lamborghini Asya Pasifik Bölge Müdürü Francesco Scardaoni, şirketin bu konudaki beklentilerini açıkladı.

Elektrikli otomobil için bekleyecekler

Scardaoni, Lamborghini'nin hâlâ tamamen elektrikli araçlara geçiş yapmamasının nedeninin, güncel jenerasyondaki ağır bataryaların, şirketi temsil eden performans odaklı spor araçlar için uygun olmamasından kaynaklandığını ifade etti. Elektrikli bir aracın performansını anlamak için pistte birkaç tur attığını belirten Scardaoni, bu süreçte aracın ısındığı veya performans kaybı yaşandığını dile getirdi.

Bu durumun Lamborghini'nin müşteri memnuniyetine önem veren bir marka olduğunu ve müşteri beklentilerini karşılamak için teknolojik gelişmeleri beklediklerini gösterdiğini söyleyen Scardaoni, 2028 yılına kadar hibrit teknolojilerle karbon ayak izini yarıya düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ancak, Lamborghini'nin 2028'de üretime girmesi planlanan Lanzador konsept aracı, tamamen elektrikli bir GT modeli olacak. Scardaoni'nin ifadesine göre, şirket ilerleyen dönemde performanslı süper spor araçlar için uygun teknolojiye ulaştığında tamamen elektrikli araçlara geçiş yapabilir. Lamborghini, bu alanda lider olmasa da en iyi performansı sunmayı hedefliyor.