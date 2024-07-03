Lexus'tan Temmuz ayına özel büyük indirim kampanyası!

Lexus'tan Temmuz ayına özel büyük indirim kampanyası!
Lexus, geçen ay LBX ile başlattığı kampanyayı Temmuz ayında genişletti.

Premium otomobil üreticisi Lexus, geçtiğimiz ay başlattığı LBX modeline yönelik kampanyasını Temmuz ayında genişleterek kullanıcılarına yeni fırsatlar sunuyor. Şirketin açıklamasına göre, kampanya stoklarla sınırlı olup, sadece online rezervasyonlara özel olarak geçerli olacak.

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Kampanya kapsamındaki modeller

Lexus, Temmuz ayı boyunca sürecek bu kampanyada LBX modelinin yanı sıra RX, NX ve RZ SUV modellerini de indirimli fiyatlarla satışa sunuyor.

LBX modeli için indirimler

Lexus’un B-SUV segmentindeki modeli LBX, Cool, Relax, Emotion ve Elegant atmosferlerinde çeşitli indirimlerle sunuluyor. Kampanya kapsamında LBX modellerinde 430 bin liraya kadar indirimler bulunuyor.

RX serisi için büyük indirimler

Lexus'un E-SUV premium segmentindeki RX serisi de bu kampanya dahilinde. RX 350h tam hibrit modeli 570 bin liraya, RX 500h performans hibrit modeli 320 bin liraya ve RX 450h+ plug-in hibrit modeli ise 950 bin liraya kadar indirimlerle sunuluyor.

NX modellerinde cazip fırsatlar

Tam hibrit NX 350h modelinde 190 bin liraya ve plug-in hibrit NX 450h+ modelinde ise 450 bin liraya kadar indirimler mevcut.

Elektrikli RZ 450e modeli için indirim

Lexus’un yeni elektrikli modeli RZ 450e, Temmuz ayı boyunca 200 bin liralık indirimle satın alınabilecek.

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