Lexus'tan Türkiye'ye tamamen elektrikli SUV: RZ 450e

Lexus yeni elektrikli modeli RZ450e, Türkiye'ye geldi. Peki, özellikleri neler? İşte detaylar...

Premium otomobil segmentinin önde gelen markalarından Lexus, tamamen elektrikli yeni D/E-SUV modeli RZ 450e'yi Türkiye pazarına sundu. Lexus'un açıklamasına göre, RZ 450e, markanın "Lexus Sürüş İmzası" adını verdiği özel elektrikli platformu kullanıyor. Bu yeni model, firmanın tamamen elektrikli olarak tasarladığı ilk araç olma özelliğini taşıyor.

Elektrikli araç teknolojisinde yeni standartlar

RZ 450e, "exclusive" donanım paketi ile satışa sunuluyor ve 3 milyon 950 bin TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Aracın en öne çıkan özelliği, gelişmiş batarya teknolojisi. Tek bir şarjla ortalama 400 kilometre yol kat edebilen araç, 30 dakikada bataryasının %80 kapasiteye ulaşabilmesi ve 10 yıllık kullanımdan sonra bile %90'ın üzerinde batarya sağlığı sunması ile öne çıkıyor.

Güçlü ve akıllı performans

Lexus RZ 450e, çift motorlu güç ünitesiyle yüksek performans sunuyor. Ön motor 150 kW, arka motor ise 80 kW güç üretiyor ve toplamda 230 kW (313 beygir) güç sağlıyor. Aracın DIRECT4 Akıllı Dört Çeker Sistemi, motorlardan gelen gücü tekerleklere ihtiyaç doğrultusunda dağıtarak, sürüş deneyimini ve yol tutuşunu maksimum seviyeye çıkarıyor.

Yenilikçi tasarım ve iç mekan

RZ 450e'nin tasarımı, elektrikli otomobillerin sunduğu tasarım serbestisini yansıtıyor. Bataryası aracın orta alt kısmına yerleştirilen araçta, daha alçak konumlandırılmış kaput ve Lexus'un "spindle" adı verilen ön panjur tasarım dili dikkat çekiyor. Firma, bu tasarımın ilhamını çitalardan aldığını belirtiyor.

Aracın iç mekanında ise modern ve fütüristik dokunuşlar göze çarpıyor. 14 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranı, kullanıcıya geniş ve kullanışlı bir arayüz sunuyor. Gösterge paneli ise ön cama yansıtılarak sürücüye geleceğin otomobil deneyimini yaşatıyor.