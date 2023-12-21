LG'den otomobiller için şeffaf anten geliyor

LG'den otomobiller için şeffaf anten geliyor
LG, Fransız Saint-Gobain Sekurit firması ile iş birliğine giderek geliştirdiği şeffaf anteni açıkladı. Anten, direkt olarak araç camına uygulanabiliyor.

LG Electronics, otomobiller için geliştirdiği şeffaf anteni CES 2024 etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin ön duyurusunu yaptığı bu yeni anten, Fransız cam üreticisi Saint-Gobain Sekurit ile işbirliği içinde üretildi. Anten, aracın camlarına doğrudan uygulanarak 5G, Wi-Fi, Bluetooth, radyo ve uydu bağlantıları gibi iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

LG'den şeffaf anten geliyor

Elektrikli otomobillerin yükselişiyle birlikte otomotiv endüstrisindeki değişim, LG'yi otomobillerde bir bağlantı devriminin başlayacağına inandırıyor. Şirket, yüksek teknolojiye sahip kişisel alanlarda gerçek zamanlı veri alışverişi yapabilen ortamların önemli olacağını öne sürüyor ve bu ihtiyaca şeffaf anteni bir çözüm olarak sunuyor.

LG'nin şeffaf anteni, farklı otomobil tasarımlarına uyum sağlayabilmesi için iki farklı alternatif sunuyor. Birinci alternatifte anten camın içine yerleştirilirken, ikinci alternatifte camın üzerine film şeklinde uygulanması öngörülüyor. Bu sayede araç sahipleri, mevcut araçlarına sonradan da bu yeni anten sistemini entegre edebilecekler. Bu esneklik, otomobil tasarımcılarının anten konusunu düşünme ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Başkanı Eun Seokhyun, Saint-Gobain Sekurit ile yakın iş birliği içinde geliştirdikleri antenin olağanüstü performans sergilediğini belirtirken, LG'nin telematik ve otomotiv çözümleri alanında lider konumunu korumaya devam edeceğini vurguladı. Seokhyun ayrıca, LG'nin yeni çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.

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