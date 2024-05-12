Lucid'in yeni elektrikli SUV modeli

Elektrikli araç pazarında adını sıkça duyuran Lucid, 2026 yılının sonlarında heyecan verici bir gelişmeyle geliyor.

Lucid, 2026'nın sonlarına doğru yeni bir elektrikli SUV modeliyle pazarı sallamaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'da üretilecek

Suudi Arabistan'daki AMP-2 tesislerinde üretilecek olan aracın başlangıç fiyatıyla ilgili ilk bilgiler de paylaşıldı. Lucid CEO'su Peter Rawlinson, bu yeni elektrikli SUV'un dikkat çekici özelliklerinden birinin 50.000 doların altında bir başlangıç fiyatına sahip olması olduğunu açıkladı.

Henüz detayları tam olarak paylaşılmamış olsa da, Lucid'in yeni SUV modeli, esnek bir orta ölçekli platform üzerine inşa edilecek ve birden fazla varyasyonu destekleyecek. Bu araç, Tesla Model Y Performance ve Cadillac Lyriq gibi rakiplerle rekabet edecek.

Rawlinson, aracın verimliliğinin ön planda olacağını ve daha küçük bir bataryayla aynı menzile sahip olabileceğini belirtti. Bu da aracın maliyetini düşürecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Üretimin 2026'nın sonlarında başlaması planlanıyor ve aracın üretimi Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek olan AMP-2 tesislerinde yapılacak. Lucid'in bu yeni SUV modeliyle pazar dinamiklerini değiştirmeyi ve daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle beklediği ifade ediliyor.