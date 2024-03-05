Mart ayı otomobil fiyat listesi belli oldu! İşte, en ucuz ve en pahalı markalar

Mart ayı otomobil fiyat listesi belli oldu! İşte, en ucuz ve en pahalı markalar
Şubat ayında Türkiye genelinde otomobil satışlarında rekor kırılırken, Mart ayında otomobil fiyatları yeniden güncellendi ve fiyatlara yine zam yapıldı. İşte, Mart ayında en yüksek ve en düşük zam yapılan otomobil fiyatları..

Otomotiv satışları, tarihin en yüksek Şubat ayı rekorunu yaklaşık 106 bin adetlik satışla kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.67 artarak 82,277 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6.6 artışla 23,713 adete yükseldi.

MART AYINDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ZAM YAPILAN OTOMOBİLLER

HONDA CITY

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Skoda Fabia

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Nissan Juke

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KIA PICANTO

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Citroen C3

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Fiat Egea

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