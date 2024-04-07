Mart ayında en çok satılan otomobil hangileri? Mart ayında en çok satın alınan araç hangileri?

Mart ayının otomobil satışlarına ilişkin veriler geldi ve en çok tercih edilen otomotiv markaları belirlendi. Bu veriler, otomotiv endüstrisinin ve tüketicilerin tercihlerinin bir göstergesi olarak önem taşıyor. İşte, Mart ayında en çok satan otomotiv markalarının sıralandığı liste ve satış rakamları...

Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ilişkin veriler yayınlandı ve en çok satan otomotiv markaları belirlendi. Toplamda 109 bin 828 araç satılırken, hangi markaların bu satışlarda öne çıktığı merak ediliyor. Peki, Mart ayında en çok hangi otomobil satıldı? İşte Mart ayında en çok satan otomotiv markaları ve satış rakamları...

Mart ayında en çok satılan araçlar

Mart ayı otomobil satışlarına dair veriler geldi ve en popüler otomotiv markaları belli oldu. Bu rakamlar, otomotiv endüstrisinin ve tüketicilerin eğilimlerini yansıtan önemli bir gösterge niteliğinde.

Fiat: 14,699 adet

Renault: 13,155 adet

Ford: 8,324 adet

Peugeot: 6,830 adet

Citroen: 6,785 adet

Chery: 6,011 adet

Opel: 5,942 adet

Toyota: 5,320 adet

Volkswagen: 5,341 adet

Hyundai: 5,207 adet