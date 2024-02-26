Mercedes-Benz, elektrikli otomobil planlarını açıkladı!

Mercedes-Benz, 2023'ün son çeyreğine ait mali durum raporunu paylaştığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte elektrikli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, 2023'ün son çeyreğine ait mali durum raporunu paylaştığı bir etkinlik düzenledi. Şirket, geleceğe yönelik önemli açıklamalarda bulunduğu etkinlikte elektrikli otomobil üretimine ilişkin değişikliklerin altını çizdi. Yapılan açıklamalar, Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil stratejisinin, başlangıçta planlandığı kadar hızlı bir şekilde ilerlemediğini gösterdi ve geleceğe yönelik planlarını revize ettiğini gösterdi.

2030'LARDA SATIŞLARIN YALNIZCA YÜZDE 50'SİNİN ELEKTRİKLİ MODELLERDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

Birkaç yıl önce elektrikli otomobiller için belirlenen hedeflerin, özellikle 2030 yılında tamamen elektrikli araç satışına odaklanmayacağı açıklandı. Şirketin yeni stratejisine göre, 2030'larda satışların yalnızca yüzde 50'sinin elektrikli modellerden oluşması bekleniyor. Bu, şirketin önceki planlarına kıyasla önemli bir düşüşü işaret ediyor. Geri kalan yüzde 50 ise içten yanmalı motorlu araçlar ve hibrit modeller tarafından karşılanacak.

Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil stratejisindeki bu değişiklik, endüstride genel bir trend haline gelmiş durumda. Daha önce Ford ve GM gibi büyük şirketler de benzer açıklamalarda bulunarak elektrikli otomobil üretim planlarını revize etmişlerdi. Bazıları belirli modelleri iptal ederken, diğerleri ise fabrika planlarını değiştirmişti. Ayrıca, Tesla, Rivian ve Lucid gibi elektrikli otomobil üreticileri de 2024 için büyük bir büyüme beklemiyorlar.

Bu gelişmeler, elektrikli otomobil endüstrisinde yaşanan hızlı değişimleri ve geçici bir ivmenin ardından piyasanın dengelenmeye başladığını gösteriyor gibi görünüyor.