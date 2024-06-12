MINI Cooper 5 kapılı modeli ile geri döndü

MINI, yeni Cooper modelinin 5 kapılı versiyonunu tanıttı. MINI Cooper'ın yeni aracının özellikleri neler?

İngiliz otomobil devi MINI, ikonik modeli Cooper'ı yenileyerek yakın zamanda 3 kapılı versiyonunu tanıtmıştı. Şimdi ise BMW bünyesinde faaliyet gösteren şirket, hatchback serisinin 5 kapılı modelini de duyurdu. Bu yeni model, Volkswagen Golf gibi güçlü rakiplere meydan okumaya hazırlanıyor.

5 kapılı MINI Cooper'ın özellikleri neler?

MINI'nin efsanevi tasarım dilini koruyan 5 kapılı Cooper, arka koltuklarda sunduğu 38 mm ekstra bacak mesafesi ile daha geniş ve konforlu bir yolculuk deneyimi vadediyor. Aracın toplam uzunluğu 4036 mm olup, bu değer üç kapılı versiyondan 160 mm daha uzun ve bir önceki neslin 5 kapılı modelinden ise 31 mm daha fazla. Bagaj kapasitesi ise 275 litre ile önceki modelden 65 litre daha geniş bir alan sunuyor.

Motor seçenekleri ve performans

Yeni Cooper, iki benzinli motor seçeneği ile geliyor. Giriş seviyesi olan Cooper C, 152 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1,5 litrelik turboşarjlı 3 silindirli bir motora sahip. Bu motor, aracı 0'dan 100 km/s hıza 8,0 saniyede çıkarıyor.

Daha güçlü bir seçenek olan Cooper S ise, 201 beygir güç ve 299 Nm tork üreten bir motora sahip. Bu versiyon, 0'dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede ulaşıyor. Bu süre, 3 kapılı versiyondan 0,3 saniye daha yavaş olsa da, yine de oldukça etkileyici.

Şanzıman ve donanım seçenekleri

Yeni Cooper, sadece otomatik şanzıman ile sunulacak. Geçen yıl manuel versiyon da mevcuttu, ancak bu sene sadece otomatik tercih edilmiş. Otomobil, dört farklı donanım seviyesi ile müşterilerin beğenisine sunulacak.

İç mekân ve teknolojik donanımlar

İç mekânda, MINI'nin tanıdık tasarım unsurları dikkat çekiyor. Ortada 9,4 inçlik yuvarlak bir OLED ekran bulunuyor ve bu ekran, MINI'nin en son işletim sistemi olan Operating System 9'u kullanıyor. Bu sistem, MINI Intelligent Personal Assistant ile entegre çalışarak, kullanıcıların 7 farklı mod ile ekranı kişiselleştirmesine olanak tanıyor.

Fiyat ve renk seçenekleri

Yeni 5 kapılı MINI Cooper, 11 farklı renk seçeneği ile müşterilere sunulacak. Fiyatlar, Cooper modeli için 24.050 pound'dan başlarken, Cooper S modeli 28.450 pound'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.