NASCAR, yeni elektrikli otomobil prototipini tanıttı

NASCAR, yeni prototipini tanıttı.

NASCAR, Chicago Sokak Yarışı'nda sürdürülebilirlik girişimleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirirken, prototipini de tanıttı.

Webtekno'nun haberine göre; ABB NASCAR EV Prototipi elbette ki yakın zamanda çıkacak olan içten yanmalı V8 motorun yerini almayacak. Yine de güç ünitesinin performansı oldukça dikkat çekici. NASCAR'dan gelen açıklamaya göre 78 kWh sıvı soğutmalı araçta üç elektrikli motor bulunuyor. İkisi arkada biri önde konuşlandırılmış bu motorlar, tam kapasiteyle çalıştıklarında 1000 kW güç üretebiliyorlar.

NASCAR Next Gen projesi meyvelerini veriyor

Aslında NASCAR, 2022 yılında alternatif yakıtlara geçiş amacıyla Next Gen isimli bir şasi tasarlamış ve projelerini de genelde bu şasi üzerinde devam ettirmişti. Elektrikli otomobil de aynı şasiyi paylaşıyor. Geliştirme sürecinde ise Chevrolet, Ford ve Toyota'nın da desteği olduğu belirtiliyor.

1,5 milyon dolarlık prototipi şimdiye kadar yalnızca NASCAR pilotu David Ragan sürdü. Ragan, Virginia'daki Martinsville Speedway'de yaptığı testte en hızlı turunun, aracın iki kat daha iyi hızlanmaya sahip olmasına rağmen pist rekoru olan turdan 2 salise daha yavaş olduğunu belirtti. Yakın zamanda hibrit araçları da gride katmayı planlayan NASCAR, Formula-E benzeri bir alternatif seriye de başlayabilir.