O tam bir tasarım ve teknoloji harikası! BMW, 2025 model yeni X3'ü tanıttı

Tasarımı, performansı ve teknolojik yenilikleriyle SUV segmentinde iddialı bir seçenek olan yeni BMW X3 tanıtıldı. Peki, BMW X3'ün özellikleri neler?

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri olan Almanya merkezli BMW, SUV segmentindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. SUV modellerinin satışları, sedan ve coupe modellerini geride bırakan BMW, şimdi de 2025 model BMW X3'ü tanıttı.

Karşınızda 2025 BMW X3

Yeni BMW X3, markanın "dördüncü nesil" olarak tanımladığı ancak üçüncü neslin yenilenmiş bir versiyonu olarak değerlendirilen bir model. Cesur ve yenilikçi dış tasarımıyla dikkat çeken araç, önceki modele göre 3,3 cm daha uzun, 2,7 cm daha geniş ve 2,5 cm daha alçak bir yapıya sahip. Bu yeni boyutlarıyla daha sportif bir duruş sergileyen X3, BMW XM modelini andıran çizgilere sahip.

Tasarım ve donanım özellikleri

Aracın ön kısmında, BMW'nin ikonik böbrek şeklindeki ızgaralarının daha sade bir tasarımla yeniden yorumlandığı görülüyor. Bu bölümdeki çapraz çizgiler, araca modern ve dinamik bir hava katıyor. Standart olarak 19 inç jantlarla gelen yeni X3, 20 ve 21 inçlik jant seçenekleriyle de sunulacak. L şeklindeki farlar ise modele göre siyah veya mavi detaylarla süslenmiş.

BMW, yeni X3'ü iki farklı versiyonla piyasaya sürecek: xDrive30 ve M50. İçten yanmalı motorlu bu modellerde "i" isminin kaldırıldığını görüyoruz. xDrive30'da egzozlar gizlenmişken, M50 modelinde her iki tarafta yer alan egzozlar araca güç ve performans vurgusu yapıyor.

Motor ve performans

xDrive30 modeli, 48 voltluk hibrit sistemle desteklenen turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli bir motorla geliyor. Bu motor, 255 beygir gücü ve 399 Nm tork üretiyor. Maksimum 209 km/sa hıza ulaşabilen bu versiyon, 0'dan 100 km/sa hıza 6,3 saniyede çıkabiliyor.

Daha güçlü olan M50 modelinde ise, yine 48 voltluk hibrit sistemle desteklenen turboşarjlı 3.0 litrelik altı silindirli bir motor bulunuyor. Bu versiyon, 393 beygir gücü ve 580 Nm tork üretiyor. Paketine bağlı olarak maksimum hızı 249 km/sa'e kadar çıkan M50, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 4,6 saniyede ulaşıyor.

İç tasarım ve teknoloji

Yeni X3'ün iç tasarımı da dikkat çekici detaylarla dolu. Alışılagelmişin dışında aydınlatmalarla donatılan ve U şeklindeki orta konsol, araca modern bir hava katıyor. Diğer BMW modellerinde olduğu gibi kavisli ekranlara sahip olan iç mekân, geniş ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ekranların boyutları hakkında detay verilmemiş olsa da, büyük ve etkileyici oldukları görülüyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

2025 BMW X3'ün üretimi yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak. xDrive30 modeli, 50 bin 675 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Daha güçlü ve donanımlı olan M50 modelinin başlangıç fiyatı ise 65 bin 275 dolar olacak.