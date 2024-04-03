Opel 2024 fiyatları ne kadar oldu? Opel 2024 fiyat listesi
Opel, 2024 Nisan ayı için güncellenmiş fiyat listesini açıkladı. Türkiye pazarında sevilen Alman otomotiv devi, çeşitli modellerindeki fiyatları belirledi. İşte, Opel'in Nisan 2024 fiyatları...
Opel Nisan ayı fiyatları
Opel Corsa:
1.2 75 HP Benzin MT5 Edition: 1.025.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 1.207.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8: 1.368.900 TL
100 kWGS: 1.340.900 TL
Opel Astra:
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.835.900 TL
Opel Crossland:
1.2 110 HP Benzin MT6 Essential: 1.174.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Essential: 1.311.900 TL
Opel Mokka:
1.2 130 HP Benzin AT8 Editon: 1.567.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.712.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.825.900 TL
100 kW Ultimate: 1.553.900 TL
Opel Grandland:
1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.907.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.997.900 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 2.002.900 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate: 2.093.900 TL
Belirtilen fiyatlar, anahtar teslim fiyatlarıdır ve kampanyalara ve opsiyon seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.