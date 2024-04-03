Opel 2024 fiyatları ne kadar oldu? Opel 2024 fiyat listesi

Opel, Türkiye'deki otomobil tutkunlarının merakla beklediği 2024 Nisan ayı fiyat listesini sonunda açıkladı. Alman otomotiv devi, Corsa, Astra ve diğer modelleri için güncellenmiş fiyatları duyurdu. İşte, Opel'in yeni fiyat listesi ve modellere özgü detaylar...