Opel, yeni nesil Grandland'ini tanıttı: Elektrikli versiyon ve teknolojik iyileştirmelerle dikkat çekiyor

Opel, yeni nesil Grandland'i tanıttı.

Alman otomobil devi Opel, heyecanla beklenen yeni nesil Grandland modelini düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Yeni Grandland artık elektrikli bir versiyona da sahip ve önceki nesline kıyasla önemli ölçüde büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Teknik açıdan da çeşitli iyileştirmeler içeren bu otomobil, 2024 model olarak piyasaya sürüldü.

Grandland'ın fiyatı ne kadar olacak?

Stellantis'in Peugeot 3008 modelinde de kullanılan "STLA Medium" platformu üzerine inşa edilen yeni Grandland, önceki modele göre 173 mm daha uzun, 19 mm daha yüksek ve 64 mm daha geniş. Bu büyüme, aracın dingil mesafesinin 2.784 mm'ye çıkmasına ve bagaj hacminde 36 litrelik artışa neden oldu.

2024 model Opel Grandland, şirketin yeni nesil tasarım dilini yansıtıyor ve oldukça etkileyici bir görünüme sahip. LED farlar ve arka kısımdaki ışık barı, araca modern ve şık bir hava katıyor.

İç tasarımda da dikkat çeken detaylar bulunuyor. Otomobilin içi, hem şık hem de modern bir yapıya sahip. Tam dijital gösterge ekranı ve 16 inç boyutunda devasa bir bilgi-eğlence ekranı, kullanıcıya yüksek teknoloji deneyimi sunuyor. Bilgi-eğlence ekranının altında ise dokunmatik butonlar yer alıyor ve vites topuzu bulunmuyor.

Motor seçenekleri arasında 1.2 litrelik içten yanmalı motor ve 48V hibrit destekli versiyon bulunuyor. Ayrıca, fişli hibrit ve tam elektrikli versiyonlar da mevcut. Elektrikli Grandland'de 73 kWh veya 98 kWh kapasiteli batarya seçenekleri sunulacak ve büyük batarya ile 700 kilometreye varan menzil sağlanacak.

Opel, yeni Grandland'in C-SUV segmentindeki fiyatını henüz açıklamadı ancak Avrupa pazarına sonbaharda sunulması planlanıyor. Heyecanla beklenen bu otomobilin fiyatıyla ilgili daha fazla bilgi için birkaç ay beklememiz gerekecek.