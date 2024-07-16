Otomobil pazarına damga vuracak yeni Audi A5 ve Audi S5 görücüye çıktı

Audi, spor otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak yeni modelleri Audi A5 ve Audi S5'i resmi olarak tanıttı. Göz alıcı tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknolojileri ile dikkat çeken yeni Audi A5 ve Audi S5, otomobil dünyasında ses getirecek özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte, bu iki yeni modelin detaylı incelemesi, teknik özellikleri ve fiyat bilgileri...

Yeni Audi A5 ve Audi S5 görücüye çıkarıldı. A5 ve S5, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Teknik özellikler ve motor seçenekleri

Yeni Audi A5 ve S5, geniş motor seçenekleri ve teknolojiyle donatılmış donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

İşte, bu modellerin teknik detayları:

Audi A5 motor seçenekleri:

2.0 Litrelik Dört Silindirli Turbo Benzinli Motor:

148 Beygir Güç: Bu motor seçeneği, ön lastiklere güç aktaran bir versiyon olarak sunuluyor.

201 Beygir Güç: Daha güçlü bir alternatif arayanlar için mevcut olan bu motor, istenirse dört tekerleğe birden güç aktarabiliyor.

2.0 Litrelik Turbo Dizel Motor:

201 Beygir Güç: Dizel motor seçeneği, ekonomik bir yakıt tüketimi ve güçlü performans sunuyor. Uzun yolculuklar için ideal bir seçim olabilir.

Audi S5 motor ve performans:

3.0 Litrelik V6 Motor:

362 Beygir Güç: Audi S5, bu güçlü motoruyla performans odaklı sürüş deneyimi sunuyor.

Hafif Hibrit Teknolojisi:

Yeni Audi S5, elektrik destekli hafif hibrit teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, 24 beygirlik ekstra güç desteği sunarak daha verimli bir sürüş sağlıyor.

İç mekan ve teknoloji özellikleri

Yeni A5 ve S5'in iç mekanında, teknolojiyi ve konforu bir arada sunan birçok yenilikçi özellik bulunuyor.

Üç ekran seçeneği:

A5 ve S5, isteğe bağlı olarak üç ekran seçeneği sunuyor. Ön yolcuya yönelik 10,9 inç boyutundaki ekran opsiyonel bir özellik olarak sunuluyor. Bu ekran, araç içi bilgi ve eğlence sistemlerini daha kullanışlı hale getiriyor.

Audi Assistant Dijital Asistan:

Yeni modeller, ChatGPT erişimini sağlayan Audi Assistant dijital asistan özelliğiyle donatılmış. Bu asistan, sürücülere çeşitli bilgiler sunarak, sürüş deneyimini daha interaktif ve bilgi dolu hale getiriyor.

Fiyatlandırma ve pazar lansmanı

Yeni Audi A5 ve S5'in Avrupa pazarındaki başlangıç fiyatları ve lansman tarihleri de açıklandı.

Audi A5: Avrupa'da 45.000 Euro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu fiyat, A5'in giriş seviyesi modeli için belirlenen başlangıç fiyatıdır.

Audi S5: Performans odaklı S5'in fiyatları ve diğer detayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.