Otomobil satıcıları endişelendi: Firmalar iflas edecek!

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Resmî Gazete'de yayımlanan elektrikli otomobil ithalatını kısıtlayan kararla ilgili açıklamalarda bulunarak, bu kararın birçok satıcının iflas etmesine neden olabileceğini söyledi.

OYDER'in (Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği) yaptığı basın açıklamasında, 29 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)" ile ilgili olarak çeşitli endişeler dile getirildi. OYDER'e göre, bu tebliğ yetkili satıcıları olumsuz etkileyerek bazılarının iflasına neden olabilecek bir düzenleme.

Açıklamada öne çıkan noktalar şöyle:

Yayımlanan tebliğ ile daha önce alınmış olan izin belgelerinin iptal edilecek olması, mevcut yetkili satıcıların mağdur olmasına neden olabilir. Tebliğin yürürlüğe girmesiyle markaların belirli bir süre satış yapamayacak olmaları, ticari faaliyetlerini sürdüren işletmeleri etkileyebilir. Tebliğde belirtilen bazı zorunluluklar, yetkili servis kuruluşlarının maliyetlerini artırabilir.

OYDER, bu sakıncaların önüne geçebilmek için Ticaret Bakanlığı'na çeşitli önerilerde bulunarak, mevcut servis ağı düzenlemelerinin değiştirilmemesini, 1 ay olarak belirlenen uyum sürecinin 1 yıl olarak revize edilmesini talep etti.