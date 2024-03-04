Otomobil sektöründe en çok tercih edilen 10 marka

Otomobil sektöründe en çok tercih edilen markaların listesi ortaya çıktı. Peki, listenin zirvesinde hangi otomobil markası bulunuyor? İşte detaylar…

Otomotiv satışları, yaklaşık olarak 106 bin adetle şubat ayında tüm zamanların rekorunu kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan verilere göre, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.67 artarak 82,277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6.6 artışla 23,713 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40.6 artarak 185,691 adet olarak kaydedildi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre yüzde 112.6 artış gösterdi.

Ocak-Şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66.9'unu benzinli, yüzde 14.8'ini hibrit, yüzde 10.9'unu dizel, yüzde 6.7'sini elektrikli, ve yüzde 0.8'ini otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77.8'i 1600cc altındaki araçlardan oluştu. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89.1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10.9'luk bir paya sahipti.

En fazla otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiren marka Fiat oldu, Renault ise ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Citroen bulunurken, dördüncü sırayı Ford, beşinci sırayı ise Volkswagen aldı.

İşte en popüler otomobil markaları arasındaki ilk 10 sıralaması…

EN POPÜLER OTOMOBİL MARKALARI

10. HYUNDAI- 4.753 adet

9. CHERY- 5.006 adet

8. PEUGEOT- 6.142 adet

7. OPEL- 6.326 adet

6. TOYOTA- 6.487 adet

5. VOLKSWAGEN- 6.730 adet

4. FORD- 7.145 adet

3. CITROEN- 7.730 adet

2. RENAULT- 12.903 adet

1. FIAT- 13.560 adet