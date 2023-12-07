Otomobillerde 6 ay 6 bin kilometre sınırı uzatıldı

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir karar ile ikinci el otomobil ticaretindeki kısıtlamalar 2024 Temmuz ayına kadar uzatıldı.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir düzenleme ile ikinci el otomobil ticaretine yönelik alınan önemli kararlar güncellendi.

Kısıtlama Temmuz 2024'e kadar uzatıldı

32392 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, ikinci el araçların ilan fiyatlarının sıfır aracın üzerinde olmasını kısıtlayan düzenleme, Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Aynı şekilde, ikinci el araçların satışında uygulanan 6 ay ve 6000 kilometre kısıtlaması da yine Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

Bu düzenleme, COVID-19 pandemisinin yarattığı arz kıtlığı, sıfır araçların yatırım aracı haline gelmesi, döviz kuru oynaklığı ve enflasyon gibi faktörlerin etkisi altında ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır araçlardan daha yüksek olmasını önlemek amacıyla alınmıştı. Hükûmet, sıfır araçların ikinci el piyasasını şişirmesini kontrol altına almak için bu kısıtlamaları sürdürmeye karar verdi.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, vatandaşlar Temmuz 2024'e kadar sıfır otomobilin 6 ay ve 6000 km sınırını doldurmadan satma yasağına ve ikinci el araçlar için sıfırdan daha yüksek fiyat talep etme kısıtlamasına tabi olacak.