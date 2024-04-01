Otomobillerin yüzde 70'inde kasko bulunmuyor!

Otomobillerin yüzde 70'inde kasko bulunmuyor!
Türkiye'de her gün trafiğe çıkan milyonlarca otomobil sahibi için sigorta konusu, önemli bir maliyet kalemi olmaya devam ediyor. Son yapılan bir araştırma ise, otomobil sahiplerinin sigorta durumlarının ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

Her gün trafiğe çıkan milyonlarca otomobilin sigorta durumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'de 28 milyonu aşkın motorlu kara taşıtının yüzde 20,5'inde zorunlu trafik sigortası, yüzde 70'inde ise kasko bulunmadığı ortaya çıktı.

Otomobil sahipleri sigorta konusunda yetersiz kalıyor

Türkiye Sigortalar Birliği verilerinden yararlanılarak yapılan bir araştırma, otomobil sahiplerinin sigorta konusunda ne kadar yetersiz kaldığını gözler önüne serdi. Ancak, maliyetlerin bu şekilde artmaya devam etmesinin, bu tablonun daha da kötüleşeceğine dair ciddi endişeler bulunuyor. Sigorta primlerinde yüzde 105'lik bir artışın yaşandığı da kayda değer bir detay.

Otomobil sahipleri için sigorta maliyetleri giderek daha büyük bir yük haline gelirken, bu durumun ekonomik dengeleri ve tüketicilerin satın alma gücünü nasıl etkileyeceği de merak konusu olarak öne çıkıyor.

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