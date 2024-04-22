Peugeot E-3008, Red Dot Ödülü ile onurlandırıldı

Peugeot, otomotiv dünyasında estetik ve teknolojinin mükemmel uyumunu sağlayan bir marka olarak biliniyor. Özellikle son dönemde yapılan değişimler ve tasarım yenilikleriyle dikkat çeken Fransız marka, yeni E-3008 modeliyle bir kez daha ödüllendirildi.

Peugeot, son dönemlerde büyük bir değişim ve yenilik sürecinden geçiyor. Otomobil tasarımında radikal değişikliklere giden Fransız marka, logosunu da yenileyerek kendini yeniden konumlandırdı. Bu dönüşümün ilk meyvesi olan 2017 model 3008, Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazanarak markanın başarısını taçlandırmıştı. Bu başarı, bu yıl da yeni E-3008 modeliyle devam ediyor.

"Tüm marka değerlerimizi de temsil ediyor"

Peugeot'un E-3008 modeli, "ürün tasarımı" kategorisinde 2024 Red Dot Ödülü'nün sahibi oldu. Bu ödül, markanın önceki nesildeki başarısını taçlandırırken, yeni nesil tasarımın da ne denli etkileyici olduğunu gösteriyor. Özellikle, önceki modelde yer alan pençe detaylı ve sportif ön tasarımın, yeni nesilde daha da geliştirilerek modern bir görünüm kazanması dikkat çekiyor. Ayrıca, 408 modelinden alınan "fastback" arka tasarımının E-3008'e taşınması, otomobilin geniş hacimli, sportif ve modern bir çizgiye sahip olmasını sağlıyor.

Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, ödülle ilgili olarak, "Peugeot E-3008'in yeni tasarımıyla Red Dot Tasarım Ödülü'nü almasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Peugeot E-3008, Peugeot'nun yaratıcılığını ve tasarım konusundaki azmini bir araya getirirken, tüm marka değerlerimizi de temsil ediyor" şeklinde konuştu.

Red Dot Ödülü nedir?

Red Dot Ödülü, tasarım dünyasında uluslararası çapta büyük saygı gören bir ödül olarak biliniyor. 1955 yılından bu yana düzenlenen ödül töreni, en iyi tasarımı ödüllendirerek sektördeki yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları destekliyor. 2024 Red Dot Ödülü, 60 ülkeden 51 farklı kategoride değerlendirildi ve jüri tarafından öne çıkan tasarımların seçimi titizlikle yapıldı. Bu ödül, ürünlerin bireysel özelliklerine odaklanarak ve sosyokültürel etkileri göz önünde bulundurarak veriliyor, böylece tasarım dünyasındaki en iyi örnekleri öne çıkarıyor.