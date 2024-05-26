Peugeot, VivaTech 2024'te Hypersquare'i ve Inception konsept aracını tanıttı

Geleceğin otomobil teknolojilerini şekillendiren öncü markalardan biri olan PEUGEOT, VivaTech 2024 etkinliğinde heyecan verici yeniliklerini sergiledi.

Elektrikli ulaşımın öncü markalarından biri olan PEUGEOT, VivaTech 2024 etkinliğinde yeni konsept otomobili INCEPTION ve devrim niteliğindeki Hypersquare direksiyon kontrol teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekti. VivaTech 2024'te düzenlenen dört oturumla PEUGEOT, geleceğe dair vizyonunu paylaştı ve otomobil teknolojilerindeki yenilikleri sergiledi.

INCEPTION: Sürdürülebilirlik ve teknoloji harikası

PEUGEOT'un yeni konsept otomobili INCEPTION, 800 V mimarisi ve 100 kWh bataryasıyla 800 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor. İç kaplamalarda tamamen polyester artıklarının dönüştürülmesiyle üretilen kumaşlar tercih edilmiş ve üç boyutlu baskılarla estetik bir görünüm elde edildi. Yeni E 3008 ve E 5008 modellerinde de yer alan INCEPTION konsepti, sürücüye daha sezgisel ve basit bir sürüş deneyimi sunan Hypersquare direksiyon teknolojisi ile destekleniyor.

Hypersquare: Oyun oynar gibi araba kullanmak

PEUGEOT'un Hypersquare teknolojisi, sürücülere oyun oynar gibi araba kullanma deneyimi sunuyor. Bu teknoloji ile sürüşle ilgili bilgileri kontrol etmenin yanı sıra, yaklaşık 360 derece gösteren esnek bir ekran da araca entegre edilmiştir. Dairesel ekranlı Halo Cluster ile sürücü ve yolculara araca yaklaşırken bilgi verilmekte ve aracın tüm panelleri kolayca kullanılabiliyor. Direksiyon üzerinde bulunan dört yuvarlak ekran, basit dokunuşlarla aracı kontrol etmeyi sağlıyor.

VAY: Uzaktan sürüş teknolojisi

PEUGEOT, VivaTech 2024'te ayrıca uzaktan sürüş teknolojisi VAY'i de duyurdu. Bu teknoloji, hücresel bağlantı ve araç kameraları ve sensörleri ile araçların uzaktan sürülmesini sağlamaktadır. Tek bir operatör, birden fazla aracı kullanabilmekte ve aracın çevresi gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca, aracın gaz, fren gibi özelliklerini de uzaktan kontrol etmek mümkündür.

PEUGEOT'un VivaTech 2024'te sergilediği bu teknolojiler, markanın geleceğe yönelik iddialı ve yenilikçi vizyonunu ortaya koyuyor. INCEPTION ve Hypersquare gibi yenilikler, otomotiv sektöründe ileriye dönük bir adım olarak görülmekte ve sürücülere benzersiz bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.