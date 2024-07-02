Peugeot'dan beklentileri karşılayan yeni elektrikli otomobil E-308 E Style!

Peugeot, E-308'in bir versiyonu olan "E-308 E Style"ı tanıttı.

Fransız otomobil devi Peugeot, düzenlediği bir etkinlikte "E-308 E Style" isimli yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Elektrikli yapıya sahip olan bu model, mevcut "E-308" modelinin biraz daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak lanse edildi. Peki, Peugeot E-308 E Style, tüketicilere neler sunuyor?

Peugeot E-308 E Style ne vaat ediyor?

Tasarım ve donanım özellikleri

Peugeot E-308 E Style, tasarım açısından standart modelle aynı çizgilere sahip. Aracın ön kısmında LED destekli farlar, pençe tasarımlı aydınlatma ve 18 inç alaşım jantlar gibi dikkat çekici detaylar bulunuyor. Arka kısımda ise orijinal modelle herhangi bir fark gözlenmiyor. Peugeot, bu yeni modelini yalnızca "Active Pack" donanım paketi ile piyasaya sürmeyi planlıyor.

İç tasarım ve teknoloji

Peugeot E-308 E Style'ın iç kısmı da orijinal modelle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Araçta 10 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ve aynı boyutta dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Eller serbest çalıştırma, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi modern bağlantı özellikleri de bu modelde mevcut. Ayrıca, çift bölge kontrollü klima ünitesi özel bir ısı pompası ile desteklenmiş durumda, bu da aracın iç ortam konforunu artırıyor.

Performans ve batarya özellikleri

E-308 E Style, 156 beygir gücü ve 270 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru ile donatılmış. Bu motor, araca oldukça iyi bir performans sağlıyor. 416 kilometreye kadar menzil sunabilen batarya sistemi ise yüzde 20'den yüzde 80'e kadar yalnızca 30 dakika içinde şarj olabiliyor. Bu özellik, şehir içi kullanımda büyük bir avantaj sağlıyor.

Fiyatlandırma ve piyasaya çıkış

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, E-308 E Style'ın Avrupa fiyatı 41.320 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, normal E-308'in 42.590 euro olan başlangıç fiyatına göre daha uygun. Türkiye'de ise E-308'in yalnızca GT versiyonu satılıyor ve güncel fiyatı 1.715.000 TL. E-308 E Style'ın Türkiye fiyatının ne olacağı ise merakla bekleniyor.