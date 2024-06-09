Peugeot'dan Türkiye'ye iki yeni model: 3008 ve E-3008

Fransız otomobil devi Peugeot, Eylül ayında Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapıyor. Yeni nesil fastback SUV modelleri 3008 ve E-3008'i tanıtmaya hazırlanan firma, bu araçlarda tasarım ve teknoloji alanında önemli yenilikler sunacak.

Fransız otomobil devi Peugeot, Eylül ayında Türkiye yollarına iki yeni nesil fastback SUV modeli, 3008 ve E-3008'i çıkaracağını duyurdu. Bu modeller, hem tasarım hem de teknoloji açısından dikkat çekici yeniliklerle geliyor ve piyasadaki rakiplerinden ayrılmayı hedefliyor.

Yeni tasarım ve teknoloji harikası

Peugeot'nun yenilenen fastback SUV modeli, şık ve modern tasarımıyla göze çarpıyor. İç mekanda, Peugeot Panoramic i-Cockpit ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan yeni 3008, sürüş deneyimini üst seviyelere taşımayı amaçlıyor. İlk aşamada iki farklı versiyonla sunulacak olan 3008, 136 beygir gücündeki 48V hibrit motor seçeneği ile gelecek. Bu motor, 100 kilometrede 5,4 litre yakıt tüketimi ile ekonomik bir sürüş sunuyor. Elektrikli versiyon olan E-3008 ise 210 HP gücündeki %100 elektrikli motoruyla, 525 kilometre menzil sunarak çevre dostu bir alternatif oluşturuyor.

Motor seçenekleri ve performans

Yeni 3008, 136 beygir gücündeki 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile de dikkat çekiyor. Bu motor, e-DCS6 şanzıman ile birleştirilerek, daha düşük yakıt tüketimi ve daha fazla sürüş keyfi sunuyor. Elektrikli E-3008 ise, Stellantis'in STLA Medium platformu üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyor. Bu platform, aracın performansını ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Peugeot, son yıllarda tasarladığı araçlarla büyük başarılar elde etti. 3008 modeli, son 7 yılda 130 ülkede satışa sunularak, 1 milyon 320 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Bu başarı, markanın yenilikçi tasarımları ve yüksek performanslı motorları ile kullanıcıların beğenisini kazanmasından kaynaklanıyor.

Türkiye pazarına yeni soluk

Peugeot'nun Türkiye pazarına sunacağı bu iki yeni model, hem benzinli hem de elektrikli motor seçenekleri ile geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor. Modern tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve ekonomik yakıt tüketimi ile dikkat çeken 3008 ve E-3008, Türkiye yollarında büyük ilgi görmesi beklenen modeller arasında yer alıyor.