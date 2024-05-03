Pininfarina'dan gösterişin sınırlarını zorlayan yeni tasarım

Lüks ve gösterişin sınırlarını zorlayan bir otomobil tasarımı dünyaya tanıtıldı. Ünlü İtalyan otomotiv tasarım evi Pininfarina, Batman'ın efsanevi otomobili Batmobil'den ilham alarak ürettiği hiper otomobil ile dikkatleri üzerine çekti.

Lüks ve gösteriş arayanlar için sınır yok gibi görünüyor. Hollywood ünlülerinin yüz binlerce dolarlık spor otomobillerine sahip olmaları bile, bir elektrikli araç üreticisinin yeni tasarımı karşısında sönük kalıyor. Dünyaca ünlü İtalyan otomotiv tasarım devi ve yüksek hızlı elektrikli hiper otomobil üreticisi Pininfarina, görsel şölen sunan bir araçla piyasaya giriyor.

Batman'ın otomobilinden esinlenildi

Dünyaca ünlü İtalyan otomotiv tasarım evi ve yüksek hız yapabilen elektrikli hiper otomobil üreticisi Pininfarina, Batman'ın otomobili Batmobil'den esinlenen elektrikli bir hiper otomobil ortaya çıkardı.

Pininfarina'nın bu tasarım harikası, 1.900 HP güç üretiyor ve tamamen karbon fiber bir kasadan üretilmiş. Yüksek kapasiteli 120kWh lityum iyon bataryaya sahip olan araç, dört motorlu ve dört tekerlekten çekişli bir tahrik sistemiyle donatılmış. Bu da aracın sadece 2 saniyede 100 km hıza çıkmasını sağlarken, 194 km/s hıza ise sadece 4,75 saniyede ulaşabiliyor.