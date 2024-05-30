Porsche'den ilk hibrit elektrikli model: 2025 Porsche 911 Carrera GTS

Porsche, hibrit elektrikli modeli 2025 Porsche 911 Carrera GTS'i tanıttı.

Porsche, otomotiv dünyasında devrim yaratacak ilk hibrit elektrikli modeli olan 2025 Porsche 911 Carrera GTS'i resmen tanıttı. Hem performans hem de teknolojik yeniliklerle dolu bu model, Porsche'nin mühendislik harikası olarak öne çıkıyor. İşte yeni 911 Carrera GTS'in detayları...

911 Carrera GTS'in özellikleri

2025 Porsche 911 Carrera GTS, sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 2,9 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 312 kilometreye ulaşıyor. Bu etkileyici performans, modelin hibrit bir araç olmasına rağmen yüksek hız ve hızlanma kabiliyetinden ödün vermediğini gösteriyor.

Yenilikçi dijital gösterge paneli

Aracın iç tasarımında, 12,6 inçlik kavisli bir ekrana sahip tamamen dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Bu panel, CarPlay'den gelen bilgileri gösterebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Ancak, Porsche'nin dijital göstergesi, Apple'ın 2022'de tanıttığı yeni nesil kablosuz CarPlay ile birebir aynı değil. Porsche sözcüsü Frank Weissman, The Verge'e yaptığı açıklamada, bu sistemin en son Cayenne, Panamera ve elektrikli Macan modellerinde tanıttıkları kurulumla benzer olduğunu belirtti.

Weissman, bu araçlarda CarPlay'in dijital gösterge panelinde bilgileri gösterdiğini, ancak kilometre sayacı veya HVAC gibi temel işlevleri kontrol edebilecek kadar entegre olmadığını ifade etti. Ayrıca, aracın Android Auto bağlantısı da sunacağını doğruladı.

Ekstra ekran ve özelleştirme seçenekleri

Gösterge panelinin yanı sıra, sürücülerin sürüş modlarını özelleştirebileceği ve sürücü destek özelliklerini ayarlayabileceği, gösterge panelinin ortasına yerleştirilmiş 10,9 inçlik bir ekran da mevcut. Porsche Communication Management bilgi-eğlence sisteminde Spotify ve Apple Music gibi uygulamalar da bulunuyor.

Hibrit teknoloji ve yakıt tasarrufu

Yeni 911 Carrera GTS, çoğu insanın düşündüğü şekilde hibrit değil. Porsche, aracın tipik bir 12 voltluk araba aküsünün boyut ve ağırlığında olduğunu belirttiği 1.9 kWh lityum-iyon aküye sahip olduğunu açıkladı. Bu akü, yeni geliştirilen 3.6 litrelik boxer motor tarafından şarj ediliyor ve elektrikli turboşarj ve otomobilin klima kompresörü gibi bileşenlere güç sağlıyor. Car and Driver'ın belirttiği gibi, bu sistem yakıt tasarrufu sağlasa da Porsche bu konuda resmi bir iddiada bulunmuyor.

Fiyat ve çeşitler

2025 Porsche 911 Carrera GTS, arkadan ve dört çeker seçenekleriyle Coupe ve Cabriolet versiyonları olarak sunuluyor. Bu modellerin başlangıç fiyatı 164.900 dolar olarak belirlendi.