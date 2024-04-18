Renault Kangoo yenilendi: Elektrikli versiyonuyla Türkiye pazarında

Renault'un Türkiye pazarında sevilen hafif ticari aracı Kangoo, yenilenmiş versiyonuyla elektrikli bir seçenekle tüketicilerle buluşuyor. Yenilenen Kangoo'nun Türkiye'deki fiyatları ve sunduğu özellikler, otomobil tutkunlarının merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault, Türkiye pazarında oldukça sevilen hafif ticari aracı Kangoo'yu yeniledi ve artık elektrikli bir versiyona da sahip. Yenilenen Kangoo, Türkiye pazarına sunuldu ve tüketicilerle buluşmaya başladı. Yeni Kangoo'nun sunduğu özellikler ve Türkiye fiyatı merak konusu oldu.

Renault Kangoo'nun Türkiye fiyatı ne kadar?

Yenilenen Kangoo, Renault'un modern tasarım diline sadık kalarak güncellenmiş bir görünüme sahip. Aracın dış tasarımında daha keskin hatlar ve markanın yeni logosu dikkat çekiyor. İç mekanda ise 10 inç boyutunda tam dijital gösterge ekranı ve modern bir orta konsol bulunuyor. Vites topuzu ve kontroller, sürücü ve yolcular için konforlu bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Türkiye'de satışa sunulan Kangoo, iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. Bunlardan ilki, 115 beygir gücünde olan 1.5 litrelik Blue DCi dizel motora sahip. Diğer seçenek ise 90 kW gücündeki elektrik motoruyla donatılmış olan elektrikli versiyon. Elektrikli Kangoo'nun 45 kWh kapasiteli bataryası, 285 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebiliyor.

Şimdilik sadece "Van" tipinde Türkiye'ye gelen Kangoo, ilerleyen dönemlerde "Combi" versiyonuyla da satışa sunulacak.

Yenilenen Renault Kangoo'nun Türkiye fiyatı şu şekilde: