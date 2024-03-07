Renault'nun spor otomobil markası Alpine, Türkiye'de! "A110" isimli otomobilin fiyatı ne kadar?

Renault'nun spor otomobil markası Alpine, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Markanın "A110" isimli otomobili, 3 farklı versiyonla sürücülerin karşına çıkacak. Peki, Türkiye'de kaç TL'ye satışa sunulacak?

Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız habere göre, Fransız otomobil devi Renault'un spor otomobil markası Alpine'ın Türkiye'ye giriş yapacağı belirtilmişti. Markanın "A110" modeli Türkiye pazarında sunulacaktı.

Ve beklenen gerçekleşti, Alpine resmen Türkiye'ye adım attı. Marka, standart A110 modeline ek olarak A110 GT ve A110 S versiyonlarını da ülkemizde satışa sunacak.

İşte A110 Türkiye fiyatları ve aracın özellikleri...

A110 TÜRKİYE FİYAT NE KADAR?

Alpine A110 Türkiye fiyatları:

A110: 5.900.000 TL

A110 GT: 6.800.000 TL

A110 S: 7.000.000 TL

Alpine A110, Porsche tasarımlarını andıran bir yapıya sahip olan üç kapılı bir coupe. Aracın dikkat çekici tasarım detaylarından biri, ön kısımdaki parçalı far tasarımı. Arka kısmında ise daha sade bir tasarım görülüyor. Standart ve GT modelleri tasarım açısından benzerken, S versiyonunda arka spoyler bulunuyor.

İç mekanda ise 7 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı ve kontrol butonları bulunuyor. Genel olarak sade bir tasarım diline sahip olan iç mekanda, kullanıcı dostu bir düzen sağlanmış.

Motor kısmına geldiğimizde, heyecan verici bir motorla karşılaşıyoruz. A110, A110 GT ve A110 S modelleri, 1.8 litrelik 4 silindirli motora sahip. Ancak bu motorlar farklı performanslar sunuyor. A110'da 252 beygir gücü ve 320 Nm tork, GT ve S versiyonlarında ise 300 beygir gücü ve 340 Nm tork bulunuyor. Standart model 4,5 saniyede, GT ve S modelleri ise 4,2 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor.