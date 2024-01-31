Rolls-Royce, 13 milyon TL'lik elektrikli otomobilini geri çağırıyor! İşte nedeni

Rolls-Royce, ilk elektrikli otomobili Spectre için bir geri çağırma programı başlattı. Yapılan açıklamaya göre araçlarda yangın riski bulunuyor.

Rolls-Royce, lüks otomobil sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak biliniyor ancak her üretici gibi sorunlarla da karşılaşabiliyor. Son duyuruya göre, şirketin ilk elektrikli otomobili olan Spectre için ABD pazarındaki neredeyse tüm araçları kapsayan bir geri çağırma programı başlatıldı. Bu kararın ardında, otomobillerin ön motoruna bağlanan ve topraklama işlevini gören konnektörlerde yaşanan bir sorun yatıyor.

"Rolls-Royce, geri çağırma programını başlattı"

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), konnektörlerin uçlarında yapışkan kalıntılar bulunduğunu ve bu durumun topraklamanın zayıflamasına yol açabileceğini belirtti. Bu durum, servis veya bakım sırasında araçları inceleyen teknisyenlerin güvenliğini tehdit edebilir ve yangın riski oluşturabilir. Bu nedenle, Rolls-Royce, güvenlik endişelerini gidermek ve potansiyel riskleri önlemek için geri çağırma programını başlattı.

Sorun, yaklaşık 107 adet Rolls-Royce Spectre'yi etkiliyor. Bu rakam, ABD'de satılan tüm Spectre'lerin yaklaşık %90'ına denk geliyor. Bu durum, önemli bir güvenlik endişesini işaret ediyor ve şirketin hızla harekete geçmesini gerektiriyor. Rolls-Royce, sorunu çözmek ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya kararlı görünüyor. Bu arada, Spectre teslimatlarının geçici olarak durdurulduğu da bildirildi, muhtemelen sorunun kök nedenini çözmeye yönelik bir önlem olarak.