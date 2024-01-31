Rolls-Royce, 13 milyon TL'lik elektrikli otomobilini geri çağırıyor! İşte nedeni

Rolls-Royce, 13 milyon TL'lik elektrikli otomobilini geri çağırıyor! İşte nedeni
Rolls-Royce, ilk elektrikli otomobili Spectre için bir geri çağırma programı başlattı. Yapılan açıklamaya göre araçlarda yangın riski bulunuyor.

Rolls-Royce, lüks otomobil sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak biliniyor ancak her üretici gibi sorunlarla da karşılaşabiliyor. Son duyuruya göre, şirketin ilk elektrikli otomobili olan Spectre için ABD pazarındaki neredeyse tüm araçları kapsayan bir geri çağırma programı başlatıldı. Bu kararın ardında, otomobillerin ön motoruna bağlanan ve topraklama işlevini gören konnektörlerde yaşanan bir sorun yatıyor.

"Rolls-Royce, geri çağırma programını başlattı"

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), konnektörlerin uçlarında yapışkan kalıntılar bulunduğunu ve bu durumun topraklamanın zayıflamasına yol açabileceğini belirtti. Bu durum, servis veya bakım sırasında araçları inceleyen teknisyenlerin güvenliğini tehdit edebilir ve yangın riski oluşturabilir. Bu nedenle, Rolls-Royce, güvenlik endişelerini gidermek ve potansiyel riskleri önlemek için geri çağırma programını başlattı.

Sorun, yaklaşık 107 adet Rolls-Royce Spectre'yi etkiliyor. Bu rakam, ABD'de satılan tüm Spectre'lerin yaklaşık %90'ına denk geliyor. Bu durum, önemli bir güvenlik endişesini işaret ediyor ve şirketin hızla harekete geçmesini gerektiriyor. Rolls-Royce, sorunu çözmek ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya kararlı görünüyor. Bu arada, Spectre teslimatlarının geçici olarak durdurulduğu da bildirildi, muhtemelen sorunun kök nedenini çözmeye yönelik bir önlem olarak.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!