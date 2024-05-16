Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili Türkiye'de tanıtıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı

Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili Türkiye'de tanıtıldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı
Rolls-Royce'un son etkinliği, otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

Dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri olan Rolls-Royce, son günlerde İstanbul'da düzenlediği etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, bu özel etkinlik kapsamında ilk elektrikli otomobili Spectre'yi Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Rolls-Royce Spectre, yakında Türkiye'nin yollarında görülebilecek.haber-fotografi-10.jpg

Rolls-Royce Spectre'nin Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün, Spectre'ı resmî olarak kendi ülkemizde karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de varlığını sürdüreceği beklentisi, ilk duyurulduğu andan itibaren giderek artıyordu" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Rolls-Royce Spectre, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon TL civarında satışa sunulacak. Avrupa'daki fiyatının 375 bin euro olduğu göz önüne alındığında, Spectre'ın Türkiye fiyatının oldukça rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz. haber-fotografi-11.jpg

Rolls-Royce Spectre hangi özelliklere sahip?

Görkemli bir tasarıma sahip olan Rolls-Royce Spectre, 577 beygir gücü ve 900 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Ayrıca 418 kilometre civarında bir menzil sunan bu otomobil, 0,25 sürtünme katsayısı değeriyle dikkat çekiyor. İç mekânında da lüksün zirvesini sunan Spectre, ön paneli boydan boya kaplayan bir dizi ekranla sürücü ve yolcularına benzersiz bir deneyim sunuyor.

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