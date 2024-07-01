Skoda'nın yeni elektrikli SUV modeli: Elroq tanıtıldı

Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Elroq'u duyurdu. Peki Skoda Elroq, neler sunacak?

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni SUV modeli Elroq'u tanıttı. Ağır kamuflaj altında fotoğrafları paylaşılan Elroq, Volkswagen ID. serisi, Audi Q4 e-tron, Audi Q5 e-tron ve Skoda Enyaq gibi modellerde kullanılan MEB platformu üzerine inşa edildi.

Skoda'nın yeni tasarım dili: Modern Solid

Skoda'nın açıklamalarına göre Elroq, markanın "Modern Solid" adını verdiği yeni tasarım dilini sergileyen ilk model olacak. Aracın ön kısmında yer alan parçalı LED far tasarımı ve keskin hatlar dikkat çekiyor. Arka kısımda ise LED aydınlatmalar ve sert hatlar ön plana çıkıyor. Skoda, Elroq'un sürtünme katsayısının 0,26 olduğunu belirtti, bu da aracın aerodinamik verimliliğine işaret ediyor.

Skoda Elroq, farklı ihtiyaçlara hitap edebilecek çeşitli varyantlarla piyasaya sürülecek. Bu varyantlar 50, 60, 85 ve 85x olarak adlandırılacak. Temel varyant olan 50'de 168 beygir gücü üreten tek bir elektrik motoru bulunacak. En güçlü varyant olan 85x ise toplamda 295 beygir gücü üreten çift elektrik motoruyla donatılacak. Skoda, Elroq'un maksimum menzilinin 560 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Skoda, yeni elektrikli SUV modelinde en son teknolojileri sunmayı hedefliyor. Elroq, seyahat yardımcısı ve otomatik park asistanı gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip olacak. Ayrıca, aracın geniş iç hacmi de dikkat çekiyor. Arka koltuklar kapatıldığında, Elroq'un bagaj hacmi 1.580 litreye kadar çıkabiliyor. Bu geniş alan, aracı aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir seçenek haline getiriyor.