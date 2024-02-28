Spor otomobil üreticisi Alpine’ın Türkiye’ye giriş tarihi belli oldu

Ülkemizdeki otomobil severlerin uzun zamandır beklediği Alpine, A110 ile ülkemize giriş yapacak. İşte, detaylar...

Renault Sport markası, 1976'dan bu yana motor sporlarıyla bütünleşmiş ve R.S. amblemi, üst düzey sürüş deneyiminin simgesi haline gelmişti. Ancak Fransız üretici, bir dönemde bu markayı kaldırarak yüksek performanslı araçlarını "Alpine Cars" adı altında devam ettirdi.

TÜRKİYE PAZARINDA DA SATIŞA SUNULACAK

Ülkemizde daha önce bulunmayan Alpine araçları, yaklaşan bir lansmanla birlikte Türkiye pazarında da satışa sunulacak. Bu adımıyla Alpine, Türkiye'deki varlığını güçlendirmiş olacak. A110, A110S ve A110 GT modelleriyle Türkiye'ye giriş yapacak olan Alpine için lansman tarihi belirlendi ve 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Giriş seviyesindeki A110 modeli 252 beygir güç ve 320 Nm tork üretirken, 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 4,5 saniyedir. GT versiyonunda ise motor, 300 beygir güç ve 340 Nm tork sunarken, 0'dan 100'e çıkma süresi 4,2 saniyedir. A110S modeli ise GT versiyonundan biraz daha üstün bir deneyim sunarken, güç ve hız değerleri GT ile aynıdır.

Henüz resmi bir fiyatlandırma açıklanmasa da Avrupa'daki satış fiyatının 54.490 sterlinden başladığı belirtiliyor. Türkiye'deki fiyatlar ve rekabetçilikleri ise 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleşecek lansmanda ortaya çıkacak.