Suzuki, Avrupa'daki üretimlerini durdurma kararı aldı

Tesla ve Volvo'dan sonra Suzuki de Avrupa'daki üretimini durdurdu. Kızıldeniz'de yaşanan olaylar sebebiyle meydana gelen tedarik sorunlarının karar verme sürecinde etkili olduğu ifade edildi.

Otomobil üreticileri, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle üretimlerine ara verme kararları almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Tesla ve Volvo'nun ardından Suzuki de Macaristan'daki fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Suzuki, Avrupa'daki üretimlerini durdurdu

Suzuki'nin 15-21 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak olan bir haftalık üretim durdurma kararı, Japonya'dan gelen motor sevkiyatlarındaki gecikmelerden kaynaklanıyor. Şirket, Kızıldeniz'de yaşanan gemi saldırılarının uluslararası ticareti olumsuz etkileyerek tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını belirtti.

Bu durum, otomobil üreticilerinin dünya genelindeki tedarik sorunlarıyla mücadele etmekte olduğunu gösteriyor. Uluslararası olaylar ve tedarik zincirindeki gecikmeler, otomotiv endüstrisini etkileyerek üretim planlarını olumsuz yönde etkiliyor. Şirketler, bu tür sorunları aşmak ve üretimi sürdürmek adına planlama ve lojistik konularında dikkatli önlemler almaya çalışıyor.