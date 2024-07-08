SWM Motor, Türkiye'de üretim için ilk adımı attı

SWM Motor, Türkiye'de üretim için ilk adımı attı
SWM Motor, yıllık 50 bin üretim kapasitesine sahip fabrika için resmi başvuruları yaptı.

Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye pazarında faaliyet gösteren SWM Motor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Firmanın Türkiye temsilcisi ATMO Group, Türkiye'de otomobil üretimi yapmak amacıyla resmi başvurusunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

50 bin kapasiteli üretim tesisi planlanıyor

ATMO Group CEO'su Anton Chernov tarafından yapılan açıklamaya göre, yıllık 50 bin kapasiteli bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Bu tesisin, Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki otomobil ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağı belirtildi. Chernov, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ancak nihai kararın henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Anton Chernov, yaptığı açıklamada Türkiye'ye olan ilgilerini ve yatırım planlarını detaylandırdı:

"ATMO Group olarak Türkiye'de yatırım yapmaya ve daha fazla proje geliştirmeye ilgi duyuyoruz. Türkiye'deki çalışan sayımız geçen yıla göre iki katına çıktı. Gelirimiz her yıl artıyor ve gelişim için uzun vadeli bir planımız var. Şu anda yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalışıyoruz. Bu tesis, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak."

Chernov, üretim tesisinin kurulumu için aylar öncesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelere başladıklarını, ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de temaslarını sürdürdüklerini belirtti. Yeni projeler için güçlü yerel ortaklarla aktif olarak iletişim halinde olduklarını ifade eden Chernov, yatırım projesinin nihai kararının devlet tarafından sağlanacak destek tedbirlerine bağlı olduğunu vurguladı.

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