SWM Türkiye'de! İşte modeller ve fiyatları
Chery'nin Türkiye'deki temsilcisi ATMO Grup, SWM markasının otomobillerini Türkiye pazarına tanıttı. İtalyan otomobil üreticisi SWM, Türkiye'de ilk etapta iki modeli satışa sunuyor. İşte SWM G01 ve G01F modelleri ile ilgili detaylar ve fiyatlar:
1. SWM G01:
- Motor: 1.5L, 150 HP, Benzinli
- Donanım-Şanzıman: Comfort MT, Manuel veya Elite, Otomatik
- Fiyatlar:
- Comfort MT, Manuel: 922.000 TL
- Elite, Otomatik: 1.199.500 TL
SWM G01, etkileyici tasarımı, modern iç mekanı ve güvenlik özellikleri ile dikkat çekiyor. 1.5 litrelik benzinli motor, 150 beygir gücünde ve 212 Nm tork üretiyor. Euro 6E standartlarına uygun olan araç, 6 ileri vitesli şanzıman ve önden çekiş sistemine sahip.
2. SWM G01F:
- Motor: 1.5L, 150 HP, Benzinli
- Donanım-Şanzıman: Premium, Otomatik
- Fiyat: 1.270.000 TL
SWM G01F, SWM G01'in modifiye edilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Görsel açıdan etkileyici tasarımıyla ön plana çıkan araç, teknik özellikler açısından G01 modeli ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.
Bu modellerin rekabetçi fiyatları, Türkiye pazarında ilgi görmelerini sağlayabilir. Türkiye'ye yeni giriş yapan Chery markasının başarılı satış rakamları, SWM modellerinin de benzer bir başarı elde etmesine katkı sağlayabilir.