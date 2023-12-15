SWM Türkiye'de! İşte modeller ve fiyatları

İtalyan otomobil markası SWM, ATMO Grup aracılığıyla Türkiye pazarına dahil oldu. Şimdilik iki SUV ile müşterilerin karşısına çıkacak olan marka, sonrasında daha fazla modelle pazarda yer alacak.

Chery'nin Türkiye'deki temsilcisi ATMO Grup, SWM markasının otomobillerini Türkiye pazarına tanıttı. İtalyan otomobil üreticisi SWM, Türkiye'de ilk etapta iki modeli satışa sunuyor. İşte SWM G01 ve G01F modelleri ile ilgili detaylar ve fiyatlar:

1. SWM G01:

Motor: 1.5L, 150 HP, Benzinli

Donanım-Şanzıman: Comfort MT, Manuel veya Elite, Otomatik

Fiyatlar: Comfort MT, Manuel: 922.000 TL Elite, Otomatik: 1.199.500 TL



SWM G01, etkileyici tasarımı, modern iç mekanı ve güvenlik özellikleri ile dikkat çekiyor. 1.5 litrelik benzinli motor, 150 beygir gücünde ve 212 Nm tork üretiyor. Euro 6E standartlarına uygun olan araç, 6 ileri vitesli şanzıman ve önden çekiş sistemine sahip.

2. SWM G01F:

Motor: 1.5L, 150 HP, Benzinli

Donanım-Şanzıman: Premium, Otomatik

Fiyat: 1.270.000 TL

SWM G01F, SWM G01'in modifiye edilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Görsel açıdan etkileyici tasarımıyla ön plana çıkan araç, teknik özellikler açısından G01 modeli ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.

Bu modellerin rekabetçi fiyatları, Türkiye pazarında ilgi görmelerini sağlayabilir. Türkiye'ye yeni giriş yapan Chery markasının başarılı satış rakamları, SWM modellerinin de benzer bir başarı elde etmesine katkı sağlayabilir.