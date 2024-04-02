Tesla, ABD'deki Model Y fiyatlarını artırdı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki Model Y otomobillerinin fiyatında bin dolarlık bir artış yapma kararı aldı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki Model Y otomobillerinin fiyatını bin dolar artırma kararı aldı. Şirketin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarına bin dolarlık bir zam yapıldı.

Tesla Model Y'nin yeni fiyatı ne kadar?

Tesla Model Y otomobil fiyatlarında artışa gitme kararı aldı. Buna göre, Model Y'nin temel varyantı 44,990 dolardan satışa sunulurken, uzun menzilli ve performans varyantları ise sırasıyla 49,990 dolar ve 53,490 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Tesla'nın bu fiyat artışı kararı, Çin'deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı aldığı 23 Nisan'da geldi. Tesla, düşen talep ve güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda Çin'deki fabrikasında üretimi azaltma kararı aldı. Bu konuda bilgi sahibi kaynaklar, şirket yetkililerinin mart ayının başlarında Şanghay'daki fabrika çalışanlarından haftada beş gün çalışmalarını ve Çin'de üretilen Model Y spor arazi aracı ile Model 3 sedan aracının üretimini azaltmalarını istediğini iddia etmişti.

Tesla'nın bu hamlesi, otomobil endüstrisindeki dengeleri ve tüketicilerin tercihlerini etkileyebilir. Elektrikli araç pazarındaki bu fiyat değişikliği, sektördeki rekabeti şekillendirme potansiyeline sahip. Özellikle Model Y'nin fiyatındaki artış, Tesla'nın kar marjlarını koruma ve maliyetlerini dengeleme çabalarının bir yansıması olarak görülebilir.