Tesla, araçlarını geri çağırıyor! İşte sebebi

Tesla, ABD'de 125 binden fazla aracı emniyet kemeri uyarı sistemindeki bir arıza nedeniyle geri çağırdı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, emniyet kemeri uyarı sisteminde tespit edilen bir arıza nedeniyle 125 bin 227 aracını geri çağırma kararı aldı. Bu arıza, bir kaza anında yaralanma riskini artırabileceği gerekçesiyle ciddi bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriliyor.

Emniyet kemeri uyarı sistemi arızası

NHTSA'nın açıklamasına göre, Tesla araçları sürücünün emniyet kemerini takmadığı durumlarda uyarı ışıklarını ve sesli uyarı sistemlerini her zaman devreye sokamayabiliyor. Bu eksiklik, federal güvenlik standartlarına uyumsuzluk anlamına geliyor ve potansiyel bir tehlike arz ediyor.

Tesla, bu sorunu çözmek amacıyla bir yazılım güncellemesi yayımlayacağını duyurdu. Güncelleme ile birlikte, emniyet kemeri uyarı sistemi sadece sürücü koltuğundaki sensörlere bağımlı olmaktan çıkacak ve ateşleme sistemi ile kemer tokasından gelen verilere göre çalışacak. Bu güncellemenin Haziran ayı içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Etkilenen Araç Modelleri

Geri çağırmadan etkilenen araçlar arasında çeşitli model ve üretim yıllarına ait Tesla otomobilleri bulunuyor:

Model S: 2012-2024 arası üretilmiş araçlar

2012-2024 arası üretilmiş araçlar Model X: 2015-2024 arası üretilmiş araçlar

2015-2024 arası üretilmiş araçlar Model 3: 2017-2023 arası üretilmiş araçlar

2017-2023 arası üretilmiş araçlar Model Y: 2020-2023 arası üretilmiş araçlar

Bu, Tesla'nın bu yıl içerisinde yaşadığı ilk geri çağırma olayı değil. Ocak 2024'te firma, yazılım sorunları nedeniyle 200 bin Model S, X ve Y araçlarını geri çağırmıştı. Ayrıca, Nisan ayında 3 bin 878 adet Cybertruck gaz pedalındaki sorun nedeniyle servislere dönmüştü. Bu geri çağırmalar, Tesla'nın yazılım ve donanım güvenliği konusundaki sürekli iyileştirme çabalarını gösteriyor.