Tesla Cybertruck, güvenlik endişesi taşıyor

Tesla Cybertruck, köşeli, aykırı tasarım ve çelik gövdesiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Paslanmaz çelikten yapılan düz paneller ve keskin köşeler, güvenlik uzmanları için endişe yaratıyor.

Tesla'nın Cybertruck modeli, köşeli ve aykırı tasarımı, çelik gövdesi ve özel çubuklarıyla gündemi meşgul ediyor. Ancak güvenlik uzmanları, aracın tasarımından kaynaklanan endişelerini dile getiriyor. Çelik gövde ve köşeli tasarımın özellikle yaya güvenliği konusunda soru işaretleri oluşturabileceği belirtiliyor. Tesla, özel çubukların çarpışma sırasında enerjiyi yönlendirerek etkiyi azalttığını iddia ediyor ve Cybertruck'ın yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu söylüyor. Ancak uzmanlar, kalın çelik gövdenin insanların çarpışma durumunda daha fazla zarar görmesine neden olabileceği konusunda endişeli.

Cybertruck endişe veriyor

Cybertruck'ın ağırlığı ve yüksek ivmesi, uzmanların endişe duyduğu bir diğer konu. Elektrikli kamyonetin burulma bölgeleriyle ilgili endişeler de dile getiriliyor, ancak bazı uzmanlar, bu endişelerin şok emici mekanizma gibi özelliklerle giderilebileceğini düşünüyor.

Avrupa Taşımacılık Güvenliği Konseyi, Cybertruck'ın çarpışma durumunda yayalar ve bisikletliler için önemli bir risk oluşturabileceği gerekçesiyle Tesla'nın bu modelini Avrupa'da piyasaya sürmemesini umut ediyor. Tesla'nın baş mühendisi, Avrupa güvenlik düzenlemelerinin, aracın keskin kenarları nedeniyle Cybertruck'ın Avrupa pazarında zorluk yaşamasına neden olabileceğini kabul etti.

Ancak konuyla ilgili kesin bir değerlendirme yapabilmek için kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Tesla Cybertruck'ın potansiyel müşterileri de güvenlik endişeleri nedeniyle satın alma kararlarını tekrar gözden geçirebilir.