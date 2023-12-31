Tesla Cybertruck'ın ilk kazası! Ona çarpan yandı

Tesla'nın sıra dışı elektrikli aracı Cybertruck'ın karıştığı bir kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Toyota Corolla ile çarpışan Cybertruck'ta bir hasar meydana gelmezken, karşısındaki araç adeta perte çıktı.

Kaliforniya Otoyol Devriyesi, Reddit kullanıcısı boddhya'nın paylaştığı iki fotoğrafın ardından, SR 35'te (Skyline Bulvarı) meydana gelen iki araçlı kazayı doğruladı. Kazada, 2023 Tesla Cybertruck'a bir 17 yaşındaki sürücü tarafından yönetilen 2009 Toyota Corolla'nın çarpması sonucunda üç kişi içeren Tesla aracında hafif yaralanmalara neden olan bir çarpışma yaşandı.

Cybertruck sapasağlam kaldı

Olay, yerel saatle 14:05 civarında, Google Haritalar'ın Palo Alto olarak adlandırdığı Page Mill Yolu'nun güneyinde meydana geldi. Kazada, Cybertruck sürücüsünün tıbbi taşımayı reddettiği ve hafif yaralandığı belirtiliyor. Kaliforniya Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın kaza anında otonom modda olmadığının düşünüldüğü ifade edildi.

Hava durumu koşulları, kaza anında bulutlu ve yağışlıydı. Ancak, her iki araç da kazayı gösteren fotoğraflara göre ciddi hasar almıştı. Toyota Corolla'nın ön kısmında belirgin bir hasar mevcutken, Cybertruck'un zararı daha sınırlı görünüyordu. Ancak, sadece bir perspektife dayanan bu fotoğraflar, aracın diğer tarafındaki durumu göstermediği için tam bir değerlendirme yapmak zor.

Tesla'nın Cybertruck modeli, tasarımı ve diğer araçlara çarpmada ne kadar dayanıklı olduğu konusunda önceki tartışmaları tetiklemişti. Bu kaza, Cybertruck'un bir çarpışma durumunda nasıl tepki vereceği ve içindeki yolcuları ne kadar koruyabileceği konusundaki endişeleri gündeme getirdi. Neyse ki, kazanın sonuçlarına göre herhangi birinin ciddi şekilde yaralanmadığı bildirildi.

İşte kaza görüntüleri: