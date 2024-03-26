Tesla Cybertruck'ta kablosuz şarj teknolojisi! Yeni nesil elektrikli araçlar için bir adım önde

Tesla'nın, Cybertruck modelinde kablosuz şarj teknolojisini entegre ettiği ortaya çıktı, bu da elektrikli araç dünyasında önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Cybertruck'ın endüktif şarj başlıklarıyla donatılmış olması, şirketin kablosuz şarj teknolojisini hayata geçirme yolunda ciddi adımlar attığını gösteriyor.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemlerde dikkat çeken bir gelişmeyle yeniden gündeme oturdu. Şirketin 2019 yılında tanıttığı ve birkaç ay önce piyasaya sürdüğü pick-up modeli Cybertruck'ta, kablosuz şarj teknolojisinin entegre edilmiş olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Tesla'nın elektrikli araçlarında kablosuz şarjı hayata geçirmeye hazırlandığını gösteriyor.

Tesla Cybertruck'ın kablosuz şarj desteğine sahip

Cybertruck sahiplerinden biri, aracın kullanım kılavuzunu incelediğinde "endüktif şarj başlıkları"ndan bahsedildiğini keşfetti. Bu şarj başlıkları, Cybertruck'ın kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Endüktif şarj teknolojisi, temel olarak bobinler aracılığıyla enerji aktarımını sağlar ve akıllı telefonlardaki kablosuz şarj mantığıyla benzerlik gösterir.

Ancak, bir aracın kablosuz şarj özelliğine sahip olması, akıllı telefonlardaki gibi basit bir iş değildir. Tesla'nın bu zorluğu aşmak için "manyetik rezonans" tekniğini kullanabileceği tahmin ediliyor. Bu teknik, aracın şarj kaynağıyla fiziksel teması olmadan belirli bir mesafeden enerji almasını sağlar.

Cybertruck kılavuzunda belirtilen boş endüktif şarj başlıkları, muhtemelen yakın bir zamanda kablosuz şarj modülleriyle donatılacak. Bu modülün takılmasıyla birlikte, araçlar kablosuz şarj özelliğini desteklemeye başlayacak. Henüz Tesla tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu durumun Cybertruck sahipleri için heyecan verici bir yenilik olduğu açıktır.