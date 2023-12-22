Tesla hakkında şaşırtan rapor! Hatalı parçalar için suçu sürücülere atıyor olabilirler

Tesla hakkında şaşırtan rapor! Hatalı parçalar için suçu sürücülere atıyor olabilirler
Yeni bir rapor, Tesla'yı bazı parçalarının yüksek arıza oranlarına sahip olduğunu bilmesine rağmen, bu arızalardan dolayı sürücüleri suçladığını ve ücretsiz şekilde onarımı reddettiğini gösteriyor.

Çarşamba günü yayınlanan bir Reuters raporu, Tesla'nın kasıtlı ihmal ve parça arızalarındaki iddiaları ortaya koyuyor. Rapora göre, Elon Musk liderliğindeki şirket, araç sahiplerinin sürücü hatası iddiasıyla onlardan onarım ücreti talep ettiği suçlamalarla karşı karşıya. Araştırma, genellikle süspansiyon ve direksiyonla ilgili olan bu sorunları, Tesla'nın inkar etme ve kısmi kabul etme arasında değişen bir tutumla ele aldığını gösteriyor.

Tesla, suçu sürücülere atıyor olabilir

Özellikle, Tesla'nın araçlardaki sorunları sürekli sürücü hatasına veya önceki hasara bağladığı ve bu nedenle müşterilere tamir ücreti faturası kestiği belirtiliyor. Araştırma, bir Model Y sahibinin aracının bir gün içinde süspansiyon çökmesi yaşadığını, ancak şirketin bu sorunun sürücü hatası olduğu açıklamasını geri çekip, aracı bir hafta sonra tamir ederek teslim ettiğini ve onarım ücreti talep ettiğini öne sürüyor.

Reuters'in belgelediği bir diğer önemli konu ise Tesla'nın farklı bölgelerdeki parça geri çağırmalarına tutarsız bir şekilde tepki göstermesi. Çin'deki arka bağlantı sorunlarına özel dikkat çekilen rapor, şirketin düzenleyici baskıdan sonra kabul ettiği geri çağırmayı, diğer bölgelerde benzer sorunlara duyarsız kaldığını gösteriyor. Arka bağlantı sorunları, araç sahiplerinin düşük hızlarda kullanırken kopması olaylarını içeriyordu.

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