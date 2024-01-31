Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı. Ataşehir'deki Metropol AVM'de bulunan mağaza, Tesla araçlarla deneme sürüşü yapılmasına imkân tanıyacak. Yani test sürüşü isteyen, mağazaya gidebilir...

Dünya çapında tanınan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına resmen adım attı ve ülkedeki varlığını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Ankara'da bir mağaza açan şirket, şimdi de İstanbul'daki ilk mağazasını açacağını duyurdu.

Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını açtı

Yapılan açıklamaya göre, Tesla'nın İstanbul'daki ilk mağazası, Ataşehir'deki Metropol AVM'de yer alacak. Bu mağazaya giden ziyaretçiler, önceden randevu oluşturarak Tesla araçları ile deneme sürüşü yapma fırsatı bulabilecekler.

Tesla'nın mağaza açılışı bugün gerçekleşti. Eğer siz de Tesla'nın İstanbul'daki ilk mağazasının açılışında bulunmak ve Tesla araçları ile deneme sürüşü yapmak istiyorsanız, ilgili formu doldurarak kaydınızı tamamlayabilirsiniz.