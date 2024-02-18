Tesla, Model Y fiyatı 1 buçuk yılda %42 düştü!

Tesla, ABD pazarındaki Model Y fiyatlarına indirim yaptı.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye pazarında satışa sunduğu Model Y için dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, bu otomobil için bir kez daha fiyat indirimi uyguladı. Ancak bu kez indirim sadece ABD pazarı için geçerli oldu.

TESLA, ABD'DE MODEL Y FİYATLARINA YİNE İNDİRİM YAPTI

Son dönemlerde rekabetin artmasıyla birlikte Tesla, çeşitli indirim kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Ancak bu kez yapılan indirim, Türkiye'deki Tesla Model Y alıcılarını doğrudan etkilemeyecek.

Tesla'nın son fiyat indirimi, elektrikli otomobil sektöründe önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Şirketin, bu indirimle birlikte daha erişilebilir bir fiyat noktasına ulaştığına işaret etmesi, sektördeki rekabeti artırabilir.

Örneğin, Ekim 2022'de ABD'de Tesla Model Y almak isteyen bir kişi, 65 bin 990 dolar ödüyordu. Ancak son indirimle birlikte bu fiyat, elektrikli araç teşvik indirimi dahil olmak üzere 38 bin 90 dolara kadar düştü. Bu da Tesla Model Y fiyatının Ekim 2022'den bu yana yüzde 42,3 oranında düştüğünü gösteriyor.

Güncel olarak ABD ve Türkiye'deki Tesla Model Y fiyatları şu şekilde: