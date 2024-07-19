Tesla Türkiye'den önemli karar: Fiyat sabitleme kampanyası başlatıldı

Tesla Türkiye, uygun fiyatlı Model Y için fiyat sabitleme kampanyası başlattığını duyurdu. İşte detaylar...

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki müşterileri için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, Türkiye pazarında giriş seviyesi Model Y için yeni bir fiyat sabitleme kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya, Tesla'nın Türkiye'deki satışlarını artırma ve tüketici ilgisini canlı tutma hedefini desteklemeyi amaçlıyor.

Fiyat sabitleme kampanyası detayları

Tesla'nın yeni kampanyası, yalnızca giriş seviyesi Model Y için geçerli. Bu kampanya kapsamında, müşteriler Model Y siparişi verdiklerinde, sipariş aşamasında 50 bin TL'lik bir ön ödeme yapmaları gerekiyor. Kalan tutar ise aracın teslimat zamanı geldiğinde, o günün koşullarına göre ödenecek. Ancak Tesla Türkiye, kampanya ile müşterilere önemli bir avantaj sunuyor: Eğer müşteriler, teslimat öncesinde ödemeyi tam olarak yaparlarsa, teslimat zamanındaki olası fiyat değişimlerinden etkilenmeyecekler.

Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren'in açıklaması şöyle:

"Tesla Türkiye talepleri dinlemeye devam ediyor.

Model Y RWD sipariş vermiş ve bugünden itibaren sipariş verecek tüm müşterilerimize fiyat sabitleme fırsatı sunuyoruz. Siparişiniz sonrası 72 saat içinde Tesla Türkiye ekibi sizlere ulaşacak, onayınız sonrası fiyatı sabitleyip kalan ödemeyi şimdiden yaparak teslimat tarihinize kadar potansiyel fiyat değişimlerinden etkilenmeyeceksiniz. (Fiyatları oluşturan vergi vb. kanuni değişimler hariç)"