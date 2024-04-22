Tesla'dan satışlarını artırmak için hamle!

Tesla'nın son dönemde satışlarında yaşanan düşüş, şirketin stratejileri ve piyasada yaşanan değişimlerle ilgili dikkatleri üzerine çekiyor.

Tesla, son zamanlarda satışlarında bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Şirket, bu zorlu döneme çare bulabilmek adına fiyat indirimlerine başvurdu.

Tesla yetkilisi, fiyat indirimlerine gittiğini doğruladı

Tesla yetkilisi, şirketin ABD ve Çin'den sonra diğer bölgelerde de fiyat indirimlerine gittiğini doğruladı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşteriler de bu indirimlerden faydalandı. Bu hamle Türkiye'yi de etkiledi ve Tesla, Türkiye'de yüzde 10 ÖTV dilimine giren özel bir Model Y'yi piyasaya sürdü.

Ancak, bu fiyat indirimleri Tesla'nın yatırımcılarını endişelendiriyor. Tesla hisseleri, Temmuz 2023'te neredeyse 300 dolar seviyelerine ulaşmıştı, ancak son zamanlarda ciddi bir düşüş yaşadı. Şu anda Tesla hisseleri, Ocak 2023'ten bu yana yüzde 50'ye yakın bir değer kaybı yaşadı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın liderliğindeki Tesla'nın bu olumsuz trendi tersine çevirmek için ne gibi adımlar atacağı henüz belirsiz. Ancak fiyat indirimlerinin sürdürülebilir olmadığı açıkça görülüyor. Muhtemel bir çözüm ise daha uygun fiyatlı yeni bir Tesla modeli olabilir.