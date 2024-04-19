Tesla'dan Türkiye'ye özel otomobil: Model Y'nin satış fiyatı belli oldu

Otomotiv dünyasının öncü isimlerinden Tesla, Türkiye pazarında büyük bir adım atarak tek motorlu Model Y'nin satışına başladı. Bu özel otomobil, Türkiye'nin ÖTV muafiyetli alımlarına uygun olarak tasarlandı ve beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılandı. İşte, Tesla'nın Türkiye'ye özel sunulan bu modelle ilgili tüm detaylar...

Elektrikli araç devi Tesla, Türkiye pazarında dikkat çeken bir hamle yaparak tek motorlu Model Y'yi ön satışa sundu. Model, yüzde 10'luk ÖTV indirimlerinden faydalanılacak şekilde fiyatlandırıldı.

Tesla Model Y'nin satış fiyatı ne kadar?

Tesla, Türkiye'nin otomotiv sektöründe beklenen adımını attı ve tek motorlu Model Y SR RWD'yi ülkemizde satışa sundu. Bu özel otomobil, Türkiye'nin ÖTV muafiyetli alımlarında geçerli olan kriterlere uygun şekilde tasarlandı.

Son dönemlerde otomobil dünyasında önemli başarılara imza atan, Auto Club'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Turgut Yüksekdağ, haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Yüksekdağ, paylaşımında Tesla'nın Türkiye'ye özel olarak ürettiği tek motorlu ve gücü ÖTV sistemine uygun şekilde sınırlandırılmış Model Y'nin özelliklerine dikkat çekti:

Arkadan itiş

160 kW güç

455 km menzil

60 kWh batarya kapasitesi

0-100 km/s hızlanma: 7,5 saniye

217 km/s son hız

Ülkemizde şu an en uygun fiyata sahip olan Tesla Model Y, yüzde 10 ÖTV limitinde fiyatlandırıldı. Ön satışı internet sitesinde başlatılan Model Y'nin başlangıç fiyatı ise 1.791.451 TL olarak belirlendi.

Tesla'nın bu özel modeli, Türkiye'deki elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getirirken, kullanıcıların elektrikli otomobil tercihlerine daha çeşitli seçenekler sunuyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"En ucuz Tesla için ön satış başladı; 1.791.451 TL ‼️

Türkiye'de 2023 yılında 4 ayda (mayıs-ağustos) 10 bin adetlik rekor satışa ulaşan, yılı ise 12 bin 150 adetle kapatan Tesla'nın satış temposu eylülden bugüne ise önemli ölçüde düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde sadece 375 adet satan Tesla, yeniden tempoyu artırmak adına nisanda yeniden düğmeye bastı.

Tesla, Model Y'nin %10'luk ÖTV dilimine giren arkadan çekişli versiyonunu bugünden itibaren 1.791.451 TL başlangıç fiyatı ile ön satışa sundu.

İnternetten 50 bin TL kapora ile siparişe açılan modelin teslimatları ise Haziran ayında başlayacak 455 km menzile (WLTP) sahip arkadan çekişli Model Y, 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşıyor.

(Çift motorlu 4 çeker Model Y'nin fiyatı Türkiye'de yaklaşık 3 milyon TL'den başlıyor )

Yılın başında Ankara'da ilk Tesla mağazasını, ardından servis ve teslimat lokasyonlarını açan, kısa bir süre sonra da Metropol İstanbul'da yeni mağaza açan Tesla, İstanbul-İzmir güzergahında ise ilk iki Supercharger istasyonunu açtı."